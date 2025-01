Assetto Corsa EVO est disponible avec de la VR, voici tout le contenu présent en Early Access

505 Games et KUNOS Simulazioni viennent de lancer aujourd'hui la version en accès anticipé d'Assetto Corsa EVO, leur nouveau jeu de course et de simulation. Un titre très attendu par tous les amateurs de sim racing, qui proposera un gameplay réaliste, des graphismes améliorés et une multitude de véhicules issus des différentes époques de l'ère automobile. Place à la bande-annonce de lancement :

Les développeurs comptent proposer plus de 100 voitures et 15 circuits sous licence officielle dans la version 1.0, avec déjà cinq tracés additionnels prévus après le lancement. Mais, pour l'instant, le contenu de l'Early Access est réduit, voici ce que propose Assetto Corsa EVO aujourd'hui :

Accès anticipé 1 – Véhicules Abarth 695 Biposto

Alfa Romeo Giulia GTAm

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce

Alpine A110 S

Alpine A290_β Concept

Audi RS 3 Sportback

BMW M2 CS Racing

BMW M4 CSL

Chevrolet Camaro ZL1

Ferrari 296 GTB

Ferrari 488 Challenge EVO

Ford Escort RS Cosworth

Honda S2000

Hyundai i30 N Hatchback

Lotus Emira

Mazda MX-5 ND Cup

Mercedes-AMG GT2

Porsche 911 GT3 Cup (992)

Toyota GR86

Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport Accès anticipé 1 – Circuits Circuit de Brands Hatch

Circuit de Mount Panorama

Circuit international de Suzuka

Circuit d'Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

Circuit WeatherTech Raceway de Laguna Seca Accès anticipé 1 – Modes de jeu Jeu en solo :

Entraînement

Course rapide

Académie de pilotage

Événements spéciaux :

Hotstint

Test de conduite

Il manque donc encore pas mal de choses, KUNOS Simulazioni rajoutera au fil des mises à jour des fonctionnalités, des voitures, des circuits et des modes de jeu, avec notamment du multijoueur et une carte en monde ouvert de la région de l'Eifel, qui entoure le célèbre Nürburgring.

Le studio espère sortir la version 1.0 d'Assetto Corsa EVO en fin d'année 2025 sur PC. Dès maintenant, le titre est déjà compatible avec le triple écran et surtout avec les casques VR ! Vous pouvez acheter le jeu à 29,99 € (- 25 %) chez Gamesplanet.