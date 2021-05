Assetto Corsa Competizione : Lamborghini eSports annonce la seconde Real Race avec une belle récompense à la clé

Assetto Corsa Competizione est actuelle la référence des simulations de course sur PC et consoles, le titre est pour rappel développé par Kunos Simulazioni et sous licence officielle du Blancpain GT Series. C'est sur ce titre que Lamborghini eSports a organisé l'année dernière The Real Race, une compétition qui a réuni plus de 2 500 pilotes de 109 pays différents.

Une compétition qui va de nouveau avoir lieu en 2021 avec un format modifié. Trois tournois en Europe/Moyen-Orient/Afrique, Amérique du Nord/Amérique latine et Asie-Pacifique vont être organisés dans Assetto Corsa Competizione, les joueurs s'affrontant à bord d'une Lamborghini Huracán GT3 EVO virtuelle. Mais la simulation rencontrera par la suite la réalité, car le vainqueur gagnera une place à bord d'une vraie Lambo sur un circuit italien et pourra devenir le ePilote officiel de la marque Lamborghini.

La structure eSportive rappelle que c'est l'Allemand Nils Naujoks qui a remporté le tournoi en 2020, et pour cette année, la Real Race opposera les joueurs sur des Grand Prix classiques et sur trois courses d'endurance. Ils seront donc à bord d'une Huracán GT3 EVO, qui a gagné les 24h de Daytona et qui arborera in-game une skin exclusive déclinée en plusieurs couleurs, à admirer dans la bande-annonce ci-dessus. La compétition se déroulera de juin à novembre, avec d'abord des qualifications ouvertes du lundi au vendredi, où seuls 40 pilotes seront sauvés pour participer à des qualifications fermées le samedi. Après cette étape, ils ne seront plus que 20 pour la Real Race du dimanche, et les gagnants des 10 qualifications hebdomadaires de chaque région pourront alors prétendre au titre de champion régional. Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer de Lamborghini, commente cette seconde édition de The Real Race :

L'eSport est un domaine dans lequel nous voulons jouer un rôle majeur. The Real Race est un événement de six mois qui permet aux joueurs de vivre le frisson d'une véritable compétition à travers la préparation et la participation à des courses contre certains des meilleurs simulateurs de course du monde. Nous sommes fiers d'accueillir cette compétition et d'offrir au gagnant de The Real Race l'opportunité de vivre une expérience immersive réelle dans le monde de Lamborghini et de se voir offrir la perspective d'une carrière dans l'eSport.

Et pour les joueurs intéressés, voici les dates de la compétition, ainsi que quelques liens utiles :

The Real Race - informations pratiques Ouverture des inscriptions le jeudi 20 mai à 10h00



Inscriptions ici :



https://esports.lamborghini/ Calendrier des courses Grand Prix Mode Endurance 5-13 juin - Monza

5-11 juillet - Laguna Seca

2-8 août - Kyalami

23-29 août - Zanvoort

27 septembre – 30 octobre - Catalunya

11-17 octobre – Silverstone

22-28 novembre - Misano Adriatico 19-25 juillet - Suzuka

13-19 septembre - Nürburgring

8-14 novembre - Spa Francorchamps Comment suivre la compétition ?



L'intégralité de la compétition est diffusée sur la chaîne YouTube Lamborghini Squadra Corse.



Pour participer, il vous faut donc Assetto Corsa Competizione.