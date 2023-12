Assetto Corsa Competizione : une fonctionnalité très demandée enfin rajoutée

Kunos Simulazioni continue de s'occuper d'Assetto Corsa Competizione, son jeu de course et de simulation sous licence officielle Blancpain GT Series avec des GT3. Le titre a régulièrement droit à du contenu additionnel payant, mais également à des mises à jour gratuites pour faciliter la vie des joueurs.

Cette semaine, Kunos Simulazioni introduit dans Assetto Corsa Competizione le cross-play sur consoles de salon. Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent désormais se retrouver dans les mêmes lobbies et donc d'affronter en piste, que ce soit dans les salons multijoueur classiques, les courses rapides, mais également dans les serveurs de compétitions et dans les Ligues Privés.

Le développeur italien promet encore d'autres mises à jour gratuites et payantes avec des véhicules, cosmétiques et circuits, le Nürburgring Nordschleife arrivera pour rappel l'année prochaine dans le jeu de course. Vous pouvez retrouver Assetto Corsa Competizione à partir de 38,92 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST Assetto Corsa Competizione : des versions PS5 et Xbox Series X et S clinquantes ?