TEST Assetto Corsa Competizione : des versions PS5 et Xbox Series X et S clinquantes ?

Courant 2020, les joueurs ont pu découvrir un jeu de course sympathique conçu par Kunos Simulazioni, Assetto Corsa Competizione. Si vous avez une PS5 et/ou une Xbox Series X|S, eh bien, sachez qu’une édition « next gen » est disponible dans nos rayons. Avant tout chose, grande nouvelle, si vous possédez déjà le jeu sur « old gen », vous pouvez télécharger gratuitement une mise à jour. Par ailleurs, le rendu est-il explosif ? Plus clinquant ?

Plusieurs aspects visuels auraient dû être fignolés.

Nous nous sommes dirigés dans les paramètres et, non, il n’y a pas de nouvelles options visuelles. Ainsi, les développeurs imposent un rendu unique en 4K. Le titre est donc plus fin, plus agréable à l’œil, les textures semblent être plus détaillées pour le coup. En outre, le framerate est bien meilleur, nous avons droit à du 60 fps constant, apportant un confort non négligeable aux mirettes, et ça fait du bien.

Alors oui, c’est beau, net et ça titille la pupille, mais des défauts sont toujours présents. Le premier ? Le popping et le clipping agressifs dans les environnements. Ainsi, des éléments de décors et des textures surgissent sans crier gare au premier et second plan. C’est vraiment dommage, car l’image est vraiment belle. Le deuxième ? Le rétroviseur... Nous avons droit à des graphismes baveux, pixélisés et saccadés dans un petit rectangle. Pourquoi ne pas avoir profité de cette nouvelle version pour modifier cela, et amené quelque chose de plus gracieux ?

En outre, si vous vous amusez sur PS5, sachez que certaines fonctionnalités de la DualSense sont exploitées. Les vibrations s’intensifient plus ou moins quand les pneus commencent à s’emballer. Lors d’un freinage sauvage, la gâchette arrière s’excite et claque sur notre index. Les LED aussi s’affolent et clignotent ! Les sensations sont vraiment bonnes, l’équipe a fait de son mieux pour nous faire ressentir les mouvements de notre bolide, et le résultat est plus que convaincant.

Au-delà des retours amusants entre nos mains, le studio s’est contenté du minimum pour proposer une expérience de meilleure facture à la nouvelle génération. Certes, Assetto Corsa Competizione en 4K et 60 fps est plaisant, mais plusieurs aspects visuels auraient dû être fignolés pour apporter ce petit plus, cette cassure graphique entre la old gen et cette version. Peut-être plus tard via un patch ? Qui sait...

Les plus Une image en 4K et 60 fps plaisante

Les divers retours via la DualSense

Upgrade gratuite ! Les moins Popping et clipping à foison

Le rétroviseur, une horreur

Notation Verdict 13 20