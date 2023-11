Assetto Corsa Competizione : un circuit légendaire bientôt rajouté !

Kunos Simulazioni s'est taillé une belle réputation avec Assetto Corsa, un jeu de course qui fait le bonheur des amateurs de simulation automobile depuis près de 10 ans, et il a confirmé son savoir-faire en la matière avec Assetto Corsa Competizione, un titre sous licence officielle Blancpain GT Series avec des GT3.

Bien évidemment, le jeu vit grâce à des DLC, un Challengers Pack était par exemple sorti l'année dernière, mais là, Kunos Simulazioni va faire plaisir à tous les amateurs de simulation en rajoutant prochainement un circuit culte, et un peu oublié par les jeux de course récents. Le Nürburgring Nordschleife va être rajouté dans Assetto Corsa Competizione en DLC en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L'Enfer vert, qui a failli coûter la vie à Niki Lauda en 1976, sera prochainement jouable avec ses 20 kilomètres de piste et ses 73 virages (sans compter les courbes). Le circuit est réputé pour son extrême difficulté, alors pas question de quitter la route des yeux, même pour admirer les montagnes d'Eifel ou le château de Nürburg.

La Boucle Nord du Nürburgring arrivera donc l'année prochaine dans Assetto Corsa Competizione, et les développeurs promettent déjà davantage de contenus (tracés et voitures) gratuits ou payants à l'avenir. Vous pouvez retrouver le jeu sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

