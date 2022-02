Assetto Corsa Competizione : la version PS5 se montre avec une vidéo de gameplay

Kunos Simulazioni a sorti à l'origine Assetto Corsa Competizione en Early Access sur PC, avant de proposer la version finale, portée depuis sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais le studio développe également un autre portage pour les PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui se montre en vidéo :

L'éditeur 505 Games partage en effet une bande-annonce avec des extraits de gameplay enregistrés sur PS5, mais le rendu devrait être sensiblement le même sur la console de Microsoft. Nous avons donc le plaisir d'embarquer dans plusieurs voitures de la catégorie GT3 dont l'Audi R8 et la Bentley Continental, avec des conditions climatiques variées sur les circuits de Zolder et Spa Francorchamps, en Belgique.

Pour rappel, ces versions PS5 et Xbox Series X|S d'Assetto Corsa Competizione seront jouables à 60 fps avec des lobbies multijoueurs privés, et si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite. La date de sortie est fixée au 24 février 2022, vous pouvez précommander le jeu de course en Day One Edition avec le GT World Challenge Pack 2020 inclut à 34,99 € à Leclerc.