Assetto Corsa Competizione : le jeu de course daté sur consoles de salon

Assetto Corsa Competizione est pour rappel un jeu de course développé par Kunos Simulazioni et sous licence officielle du Blancpain GT Series. Le titre est déjà disponible sur PC, il était passé par une phase d'Early Access, mais les développeurs annoncent aujourd'hui que leur titre débarquera au tout début de l'été sur les consoles de salon de Sony et Microsoft.

La date de sortie de Assetto Corsa Competizione est en effet fixée au 23 juin 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, en téléchargement sur les boutiques des consoles ou en version physique. Avis aux fans, les joueurs qui précommanderont le jeu de course pourront obtenir gratuitement le DLC Intercontinental GT Pack, rajoutant la compétition de l'Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli avec 45 nouvelles livrées de voitures, 30 nouvelles équipes et 50 nouveaux pilotes. Le contenu rajoute également des modes de jeu ainsi que les circuits de Kyalami, Suzuka, du Mount Panorama et le Weathertech Raceway Laguna Seca. Kunos Simulazioni en profite pour faire un point sur les autres contenus additionnels attendus sur ordinateurs et consoles de salon :

En avril, la mise à jour gratuite v1.4 d’Assetto Corsa Competizione pour PC (Steam) introduira de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles un nouveau showroom de voitures, de nouveaux choix de personnalisation de pilotes et de voitures ainsi que des options supplémentaires pour les serveurs multijoueurs. La mise à jour apportera également de nombreuses améliorations des fonctionnalités du jeu, de l'interface utilisateur et des algorithmes ;

Le Pack GT4, un DLC payant qui ajoutera au jeu plus de dix nouvelles voitures GT4, sera disponible cet été sur PC (Steam) et cet automne sur consoles ;

Le Pack British, un DLC payant qui intégrera au jeu trois nouveaux circuits iconiques des British GT Championship, sera disponible cet hiver sur PC et consoles.

Rendez-vous donc le 23 juin prochain pour découvrir Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One, le jeu de course sera vendu 39,99 €.