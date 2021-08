GC2021 : Assetto Corsa Competizione, le jeu de simulation automobile bientôt porté sur PS5 et Xbox Series X et S, avec des innovations spécifiques

Les adeptes de simulation automobile connaissent sûrement déjà l'exigent Assetto Corsa Competizione, qui adapte GT World Challenge Europe et permet de piloter des bolides de GT3. Dans un premier temps sorti et rodé sur PC, le titre a eu droit à un portage sur PlayStation 4 et Xbox One l'année dernière.

Et comme beaucoup de ses paires, il va prochainement bénéficier de versions améliorées pour la next-gen. Elles ne sortiront pas avant 2022, mais débloqueront le framerate à 60 fps, des livrées du GT World Challenge 2021, et des lobbies multijoueurs privés. Les joueurs auront le choix entre une upgrade next-gen gratuite, avec la possibilité d'importer vos sauvegardes depuis la PS4 ou Xbox One, ou de nouvelles éditions physiques PS5 et Xbox Series X|S, comprenant le jeu et le GT World Challenge Pack 2020, qui renferme 3 véhicules et une soixantaine de livrées.

Une vidéo de gameplay de 5 minutes capturée sur PlayStation 5 et une bande-annonce permettent déjà d'apprécier ce portage en action. Pour les impatients, les versions actuelles d'Assetto Corsa Competizione sont disponibles à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.