Assetto Corsa Competizione : le Challengers Pack avec 5 voitures et des livrées Valentino Rossi est disponible

C'est en 2019 que Kunos Simulazioni a lancé en version 1.0 Assetto Corsa Competizione, un jeu de course et de simulation réaliste. Le titre a depuis eu droit à plusieurs contenus additionnels, et les développeurs lancent en cette fin de semaine le Challengers Pack, rajoutant des voitures et des livrées.

Ce DLC inclut notamment l'Audi R8 LMS GT3 EVO II, qui sera pilotée par Valentino Rossi lors de la saison 2022 du Fanatec GT World Challenge Europe. L'ancien champion du monde de MotoGP a pris sa retraite l'année dernière, sur deux roues du moins, et les développeurs proposent même des livrées en référence au pilote italien et à son numéro 46 pour l'Audi R8. Le Challengers Pack inclut également les BMW M2 CS Racing, Ferrari 488 GT3 Challenge Evo, Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2 et Porsche 911 GT3 Cup (Type 992), qui seront alignées sur la grille de diverses compétitions d'e-sport, dont le BMW Sim Time Attack by Assetto Corsa Competizione, les Ferrari Velas Esports Series et la The Real Race.

Le Challengers Pack a droit à une bande-annonce, à découvrir ci-dessus, ainsi qu'à des images, à retrouver sur la seconde page. Le DLC n'est disponible que sur ordinateurs, vous pouvez l'acheter à 9,89 € chez Gamesplanet.