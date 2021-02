Assetto Corsa : la licence a récolté plus de 100 millions d'euros depuis sa création

Kunos-Simulazioni a été fondé en 2005, il développait alors un logiciel de simulation de conduite, qu'il a fini par transformer en Assetto Corsa, premier jeu vidéo du studio lancé en 2013 en Early Access sur Steam, puis sorti en décembre 2014 dans sa version finale. Depuis, le studio a sorti Assetto Corsa Competizione, et la franchise marche très bien.

Kunos-Simulazioni vient en effet d'annoncer cette semaine que la licence Assetto Corsa venait d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le lancement du premier épisode, toutes plateformes confondues. La licence est liée aux PC évidemment, mais les deux volets sont également sortis après coup sur PlayStation 4 et Xbox One. D'ailleurs, bonne nouvelle, Assetto Corsa Competizione aura droit à ses versions PS5 et Xbox Series X | S dans le courant de l'année 2021. Valerio Piersanti, ancien responsable du développement commercial chez Ferrari et récemment nommé vice-président du licencing et des partenariats pour la franchise Assetto Corsa, déclare :

Je suis ravi à l'idée de relever ce défi et de rejoindre l'organisation du groupe Digital Bros. Je tiens à exprimer ma gratitude, en particulier aux frères Galante, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Assetto Corsa est une marque que j'ai eu le privilège de suivre avec Marco Massarutto depuis ses débuts, jusqu'à la collaboration mise en place avec Ferrari. Maintenant, l'objectif est d'exploiter pleinement le potentiel qu'elle a toujours montré, et de consolider son positionnement et ses partenariats dans un contexte en pleine évolution.

Kunos-Simulazioni indique par ailleurs qu'il met l'accent sur l'eSport, les conditions de pilotages sur circuits ont modifié de nombreuses choses dans le sport automobile, et il propose des compétitions entre des pilotes de F1 comme Charles Leclec à des champions du groupe SRO Motors. La SRO E-Sport GT Series auront ainsi lieu ce printemps. Vous pouvez retrouver Assetto Corsa Competizione à 26,98 € sur Amazon.