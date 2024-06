ASTRO BOT : les bonus des différentes éditions dévoilés, les fans vont craquer pour le jeu en physique

La semaine dernière, à l'occasion du State of Play, nous avons découvert ASTRO BOT, une future exclusivité PS5 qui disposera de tous les éléments pour ravir les amateurs de jeux de plateforme et des univers PlayStation, Team Asobi ayant voulu proposer un jeu bien complet avec son adorable robot. Nous avions alors appris que les précommandes ouvriraient ce vendredi 7 juin et c'est sur le PlayStation Blog que Nicolas Doucet a détaillé tout cela. Si vous aimez les versions physiques, il y aura à minima une bonne raison de craquer avec l'inclusion d'un superbe poster, sans compter que le jeu est affiché à 69,99 € dans son édition standard et que les revendeurs devraient comme bien souvent le proposer en dessous de ce tarif qui pique pas mal. Au passage, nous apprenons que la bande-son a été composée une fois de plus par Kenneth C.M Young, déjà à l'œuvre sur Astro Bot Rescue Mission et Astro's Playroom.

Voici les trois éditions qu'il sera possible de se procurer et les bonus de précommande associés :

Bonus de précommande Tenue Parolier amoureux pour Astro (PaRappa the Rapper)

Peinture de Dual Speeder Glorieux graffiti

2 avatars Astro

Édition standard physique et numérique - 69,99 € ASTRO BOT Édition numérique Deluxe - 79,99 € ASTRO BOT

Tenue Chasseur de Yharnam d'Astro*

Tenue dorée d'Astro*

Peinture Dual Speeder Rêve de néon*

Peinture Dual Speeder Or du champion*

10 avatars PSN

Bande-son numérique et Galerie d'art *À déverrouiller en progressant une fois les bâtiments correspondants débloqués dans le Site du crash.

La date de sortie d'ASTRO BOT est pour rappel fixée au 6 septembre sur PS5. Vous pouvez le précommander sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.