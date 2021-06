Axiom Verge 2 annoncé sur PS4 et PS5, Tom Happ parle d'une série de « six ou sept jeux »

D'abord annoncé sur Nintendo Switch, Axiom Verge 2 a depuis été annoncé sur PC via l'Epic Games Store, mais Thomas Happ avait encore quelques surprises sous le coude et il dévoile que son Metroidvania sortira bien également sur PlayStation 4 et PS5. Le développeur indépendant espère que la version pour la nouvelle console de Sony sera prête au lancement cet été, mais rien n'est certain.

Dans un billet partagé sur le blog PlayStation, Tom Happ rappelle qu'en 2014, alors que personne ne connaissant son nom, Sony a décidé de mettre en avant le premier Axiom Verge sur son stand à l'E3, lui offrant une énorme visibilité. Le développeur explique « qu'il était de son devoir de rendre hommage à Sony et aux premiers fans d'Axiom Verge » en sortant sa suite sur PS4 et PS5. Tom Happ indique au passage qu'il ne faudra pas forcément avoir joué au premier volet pour pleinement profiter d'Axiom Verge 2, ce titre suivra des personnages totalement différents dans une version alternative de la Terre, et sa franchise propose des histoires qui « se déroulent sur plusieurs milliers d’années et environ sept ou huit jeux ». Le développeur parle déjà d'un Axiom Verge 3 qui, vous l'aurez deviné, n'aura là encore que très peu de liens directs avec les autres volets.

Axiom Verge 2 sera donc bien différent, Thomas Happ a conservé le principe de la carte labyrinthique, mais précise que « la majorité du gameplay et des environnements est très différente », et un soin tout particulier a été apporté à la gestion de la difficulté. Ici, pas de modes Facile, Normal ou Difficile, mais la possibilité de modifier les dégâts infligés aux ennemis et ceux subis par le joueur, et tous les boss seront même optionnels. Une récompense adéquate sera quand même offerte à ceux qui vaincront, mais ils ne bloqueront pas la progression dans l'aventure. Les combats ne seront également pas les mêmes, l'arsenal d'Indra étant bien plus limité que celui de Trace avec seulement une pioche en début d'aventure, la plupart des affrontements se faisant au corps à corps.

La date de sortie d'Axiom Verge 2 n'a toujours pas été dévoilée, le titre est attendu dans le courant de l'été 2021 sur PC, Switch, PS4 et PS5 si tout se passe bien. Vous pouvez retrouver le premier volet à 19,46 € sur Amazon.