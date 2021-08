Windjammers 2 : versions PS4 et PS5, bêta ouverte et nouvelle bande-annonce

Windjammers 2 avait été annoncé en août 2018, alors seulement sur PC et Nintendo Switch, mais trois ans plus tard, le jeu d'arcade de Dotemu se fait toujours attendre. Le titre a été repoussé plusieurs fois, une version Stadia a été annoncée, mais cette semaine, les développeurs sont de retour avec plusieurs bonnes nouvelles.

En plus des versions PC, Switch et Stadia, Windjammers 2 sortira donc également sur PlayStation 4 et PS5. Vous n'avez d'ailleurs pas à attendre pour essayer le jeu, car une bêta ouverte vient d'être lancée sur les consoles de Sony ainsi que sur Steam, elle est disponible jusqu'au 22 août prochain. Les joueurs peuvent ainsi s'amuser avec Steve Miller, Giagggi, Sophie de Lys, mais également avec Gary Scott, personnage déjà connu des fans du premier volet et qui est d'ailleurs au cœur d'une bande-annonce tutoriel à admirer ci-dessus. Dotemu précise que la bêta inclut des parties classées, entre joueurs sur PS4 et PS5, tandis que les joueurs PC ont leur propre classement séparé.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie en vue pour Windjammers 2, le titre est attendu en 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch et Stadia. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.