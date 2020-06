Chivalry 2 : du cross-play et des versions PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One confirmées par un trailer sanglant

Chivalry 2 avait été annoncé à l'E3 2019, alors il n'est pas si étonnant que ça de le retrouver à l'IGN Expo de ce soir, l'un des remplaçants de l'édition 2020. Le jeu propose pour rappel des combats médiévaux en PvP, alors que jusqu'à 64 joueurs s'affrontent avec leurs chevaux, leurs flèches et leurs catapultes.

Il avait été confirmé pour une sortie en exclusivité temporaire sur l'Epic Games Store, mais ce sera seulement du côté des PC. Il y a bien des versions consoles de prévues, et elles sont nombreuses : PS4, Xbox One, mais aussi PS5 et Xbox Series X accueilleront aussi ce Chivalry 2 ! Mieux, tous les joueurs pourront s'affronter sur les champs de bataille en cross-play, histoire de rendre la communauté encore plus vivante.

La nouvelle est rapportée par une nouvelle bande-annonce avec des villages brûlés, des assauts de forteresse et des scènes d'action délurées. Elle aurait dû être diffusée dans le cadre du Summer Game Fest d'IGN ce soir, mais elle a fuité avec quelques heures d'avance en ligne avant d'être supprimée, ce qui n'a bien évidemment pas empêché la communauté de la sauvegarder.