Guilty Gear: Strive, Testament annoncé avec élégance au roster et daté, un Season Pass 2 et du cross-play en préparation !

Le bout du tunnel est à l'horizon pour les possesseurs du Season Pass 1 de Guilty Gear: Strive. Cette nuit, à l'occasion des finales de l'ARCREVO America 2021, Arc System Works a ainsi dévoilé le 5e et dernier personnage inclus dans ce dernier, apparu pour la première fois en tant que boss dans le premier jeu de la licence, Testament. Il sera ajouté dès le 28 mars pour les possesseurs du pass et disponible à l'achat séparément à partir du 31 mars, succédant ainsi à Goldlewis Dickinson, Jack-O' Valentine, Happy Chaos et Baiken.

Bande-annonce en anglais

Fait intéressant, deux directions bien différentes ont été prises concernant le doublage, assuré par un homme en anglais et une femme en japonais (Yū Kobayashi), bien aidé par l'apparence androgyne du personnage, qui est par ailleurs non-binaire. Voici notre traduction de sa description disponible sur le site officiel :

Testament La faux cramoisie se balançant dans une danse enchanteresse. L'élégante faucheuse. Testament était autrefois humain, avant d'être modifié chirurgicalement en Gear. Sous le contrôle du Conclave, il travailla à faire revivre Justice. Cependant, après les évènements du Tournoi de sélection du Second Ordre sacré, il a retrouvé ses sens de lui-même. Se sentant coupable, il s'est caché dans la Forêt des Démons, avant de se résoudre à protéger la demi-Gear Dizzy des humains qui la poursuivaient. Bien que cela ait commencé comme un moyen d'expier ses péchés, cela a fini par ramener sa sensibilité humaine. Il vit maintenant avec le couple de personnes âgées qui s'occupait autrefois de Dizzy. Cette nouvelle vie lui a apporté la paix d'esprit, et il jouit maintenant de ce bonheur partagé.

Bande-annonce en japonais

Mais c'est loin d'être tout, puisque la sortie de Testament sera accompagnée comme prévu par celle d'un deuxième stage additionnel révélé par la même occasion, White House Reborn, qu'il sera aussi possible d'acheter séparément dès le 28 mars sur PC, mais pas avant le 31 mars sur PS5 et PS4. Comme son nom l'indique, la demeure du président des USA dans le jeu est en pleine reconstruction, en raison des évènements du scénario. En revanche, le contenu narratif Another Story n'arrivera que fin avril et proposera une perspective différente sur le lore, mettant surtout en lumière des personnages non apparus dans l'histoire de base.

Tous les joueurs pourront sinon découvrir le mode Digital Figure le 28 mars, présenté ci-dessous en vidéo, qui permettra de créer des scènes originales en plaçant les personnages et divers éléments de décors, ajustant les expressions faciales et l'angle de la caméra, ou encore en appliquant des filtres, avant de partager le tout avec la communauté sur la Toile. Les possibilités de création de dioramas semblent folles !

Et comme il fallait s'en douter de par son intitulé, l'existence du Season Pass 1 entraînera évidemment celle d'un Season Pass 2, désormais officialisé, qui inclura 4 combattants supplémentaires. Sa sortie, sans doute plus tard cette année, sera accompagnée par l'ajout du cross-play entre PS5, PS4 et PC. Des mises à jour pour stabiliser le jeu en ligne avec l'amélioration des serveurs et une réduction du temps de connexion à ces derniers sont aussi prévues.

Vous l'aurez compris, Guilty Gear: Strive va encore bien faire parler de lui au-delà de la scène compétitive ces prochains mois. Vous pouvez l'acheter au prix de 40,01 € sur Amazon.

Lire aussi : EVO 2022 : la compétition de versus fighting dévoile son line-up de jeux