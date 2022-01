Guilty Gear: Strive, la fatale samouraï Baiken, l'arène Lap of the Kami et le mode Combo Maker datés

L'an dernier, les amateurs de versus fighting ont pu poser les mains sur Guilty Gear: Strive, le nouveau bébé d'Arc System Works, qui n'en a pas terminé avec lui, bien au contraire. Un Season Pass 1 a ainsi vu le jour et permis ces derniers mois d'ajouter Goldlewis Dickinson, Jack-O' Valentine et Happy Chaos. Le quatrième personnage ne sera pas inédit, loin de là, puisque c'est la belle Baiken qui va faire son retour comme annoncé en décembre. Nous l'attendions pour la fin du mois et elle ne sera pas en retard puisqu'elle vient d'être datée, bande-annonce à l'appui nous régalant de son nouveau thème et de son gameplay.

Bande-annonce en anglais

Ainsi, Baiken sera disponible pour les possesseurs du Season Pass 1 ce vendredi 28 janvier, tandis que les autres joueurs devront patienter trois jours de plus jusqu'au lundi 31. La nouvelle arène Lap of the Kami l'accompagne aux mêmes dates, mais pourra également être achetées séparément dès le 28 sur Steam et à partir du 31 sur PS5 et PS4. Une description a été ajoutée sur le site officiel et sa vidéo d'introduction nous montrant ses techniques est d'ores et déjà disponible, à voir ci-dessous.

Baiken (Mayumi Asano en japonais) Taille : 162 cm

Poids : 45 kg

Groupe sanguin : B

Anniversaire : 5 mars

Origine : colonie

Hobbies : boire

Aime : tout perdre

N'aime pas : les statues de Tanuki Maniant la force de son adversaire comme la sienne. L'infatigable samouraï éveillée. Une épéiste d'origine japonaise. Elle s'échauffe facilement et est prompte à déclencher un combat. Du genre à passer à l'action avant de réfléchir, elle s'en tient à ses principes et ne recule pas devant un désaccord tant qu'il n'est pas réglé. Cependant, elle peut toujours reconnaître quand l'autre partie a raison. Son bras droit a une arme dissimulée lui étant attachée, ainsi qu'un bras artificiel modifié pour l'attaque. Elle a juré de se venger de That Man après avoir subi une grave blessure et perdu ses amis et sa famille lors des Croisades.

Bande-annonce en japonais

Si vous ne comptez pas débourser un centime de plus dans le jeu, sachez qu'une mise à jour gratuite va être diffusée le 28, ajoutant le mode Combo Maker permettant de créer nos propres enchaînements de coups originaux et les partager avec la communauté, comme déjà évoqué précédemment.

Des visuels de toutes ces nouveautés sont à retrouver en page suivante. Un cinquième combattant additionnel est prévu dans les mois à venir avec un autre stage et le mode scénarisé Another Story. Guilty Gear: Strive est actuellement vendu dès 39,79 € sur Amazon.