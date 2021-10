Bandai Namco : un nouveau logo étonnant et un slogan pour 2022

Bandai Namco Holdings existe depuis 2005 et la fusion de Bandai et Namco, et était d'ailleurs nommé Namco Bandai Holdings jusqu'en 2014. Le logo emblématique de l'entreprise en jaune, orange et rouge a ainsi été affiché sur de nombreuses boîtes de jouets et jeux vidéo, mais il va bientôt disparaître. Bandai Namco va en effet se doter d'une nouvelle identité visuelle en avril 2022, à l'occasion d'une révision de la stratégie globale suite à des entretiens en interne.

Il va ainsi être remplacé par un nom en noir sur une ou deux lignes, entouré par une bulle de dialogue magenta. Le motif extérieur « exprime le potentiel de la marque à se connecter avec les gens du monde entier et à les inspirer avec des idées incroyables », tout en rappelant la culture manga, tandis que la couleur « représente non seulement la diversité, mais crée également une impression lumineuse et amusante ». Le logo sera parfois accompagné d'un tout nouveau slogan, « Fun for All into the Future », « Du plaisir pour tous dans le futur ».

Avec le début de notre prochain plan à moyen terme en avril 2022, notre nouvel objectif sera la définition ultime de qui nous sommes en tant qu'entreprise. Il a été élaboré sur la base d'enquêtes internes et externes et de discussions entre employés du monde entier, dont les opinions et les idées nous ont guidés et inspirés. L'idée de se connecter et de travailler ensemble pour créer des choses est fondamentale pour notre objectif. Le divertissement de Bandai Namco connecte les fans du monde entier. En offrant du plaisir aux gens du monde entier, nous les faisons sourire et les aidons à atteindre le bonheur. C'est pourquoi Bandai Namco existe. Notre slogan exprime clairement et succinctement comment nous avons toujours cherché à nous connecter avec les fans du monde entier, en développant et en partageant avec nos fans en créant une licence, des produits et des services innovants. Avec nos fans, nous créerons une nouvelle ère pour Bandai Namco, en communiquant fièrement la raison de notre existence. Masaru Kawaguchi, président et directeur représentant de Bandai Namco Holdings Inc.

Ce nouveau logo sera affiché sur l'ensemble des produits Bandai Namco, y compris ceux issus de branches n'ayant pas le nom du groupe dans leur nom. Cela concernera bien évidemment Bandai Namco Entertainment Inc, la division jeu vidéo que nous connaissons bien.

