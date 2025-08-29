Battlefield 6 : tout ce qu'il faut savoir sur la version PC

Les joueurs attendent avec impatience Battlefield 6, qui compte bien redonner ses lettres de noblesse à la franchise. Le FPS d'EA Games a déjà eu droit à des bêtas ouvertes plutôt convaincantes, les joueurs attendent désormais de mettre les mains sur la version finale, mais les Battlefield Studios s'attardent cette semaine sur la version PC de Battlefield 6.

Toutes les infos sur la version PC de Battlefield 6





Les développeurs promettent ainsi « la plus large gamme de fonctionnalités et d'options de personnalisation jamais prise en charge », afin d'offrir aux joueurs de Battlefield 6 « l'expérience PC la plus avancée de l'histoire de la franchise ». Voici les points clés à retenir de cette version pour ordinateurs :

Graphismes 4K + Taux de rafraîchissement illimité Les visuels 4K avec des taux de rafraîchissement illimités offrent l'une des expériences de tir à la première personne les plus fluides et performantes disponibles. Plus de 600 options de personnalisation sur PC Un menu complet de paramètres graphiques et de performances.

Inclut :

HDR



ATH, mise à l’échelle de l'ATH, icônes ATH et réticule



Paramètres caméra



Manettes, configurations de manette, périphériques d'entrée, retour haptique



Mode streamer et mode incognito Prise en charge des écrans ultralarges Repérez chaque mouvement ennemi avec une vue complète du champ de bataille, grâce à la prise en charge des écrans ultralarges. Protégé par Javelin Anticheat Javelin est un outil conçu de A à Z par une équipe d'ingénieurs et d'analystes vétérans spécialisés dans l'étude des problèmes de triche spécifiques à chaque jeu EA à l’aide de fonctionnalités uniques créées pour l’occasion. Javelin fonctionne déjà dans les autres jeux Battlefield, y compris Battlefield Labs, et sera intégré dans Battlefield 6 à la sortie du jeu. Compatibilité NVIDIA DLSS 4, Intel XeSS 2 et AMD FSR 4

Quelles configurations PC pour Battlefield 6 ?





Voici désormais les configurations requises pour faire tourner Battlefield 6 sur PC :

Minimum Recommandé Ultra Paramètres graphiques 1080p à 30 fps

Paramètres bas Équilibré (1440p à 60 fps, Paramètres élevés

ou

Performances (1080p à + de 80 fps, Paramètres bas Équilibré (2160p (4K) à 60 fps, Paramètres ultra

ou

Performances (1440p à 144 fps, Paramètres élevés Mise à l'échelle Native Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060

ou

AMD Radeon RX 6500 XT

ou

Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ou

AMD Radeon RX 6700 XT

ou

Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080

ou

AMD Radeon RX 7900 XTX Mémoire vidéo 6 Go de VRAM 8 Go de VRAM 16 Go de VRAM Processeur Intel Core i5-8400

ou

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700

ou

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K

ou

AMD Ryzen 7 7800X3D Mémoire vive 16 Go de RAM

(Dual channel 2133 MHz) 16 Go de RAM

(Dual channel 3200 MHz) 32 Go de RAM

(Dual channel 4800 MHz) Système d'exploitation Windows 10 Windows 11 64 bit DirectX DirectX 12 Espace disque 55 Go (disque dur)

(au lancement) 90 Go (SSD)

(au lancement) - TPM 2.0 activé

- Démarrage sécurisé UEFI activé

- Compatible HVCI

- Compatible VBS Requis



En plus de cela, EA Games proposera le mode Portal, un bac à sable où les créateurs de contenu et joueurs pourront « prendre le contrôle sur l'environnement du jeu en déplaçant, échelonnant et dupliquant des objets comme jamais auparavant ». Le studio détaille tout cela sur son blog, en anglais.

Quand sort Battlefield 6 ?





La date de sortie de Battlefield 6 est fixée au 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 61,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.