MAJ Battlefield REDSEC : le battle royale gratuit est disponible, voici tout ce qu'il faut savoir

Oui, Electronic Arts et ses Battlefield Studios ont encore une grosse surprise en réserve pour les joueurs. Les studios ont lancé au début du mois Battlefield 6, qui propose une campagne solo et des modes multijoueurs. EA Games avait officialisé l'arrivée d'un mode battle royale, sans en dévoiler davantage.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train. Selon certaines fuites, EA Games lancerait un mode battle royale en même temps que la Saison 1 de Battlefield 6. Un mode qui pourrait être free-to-play, permettant d'attirer de nombreux curieux et ainsi aider les studios à atteindre les 100 millions de joueurs. Finalement, l'officialisation est arrivée avec un peu d'avance.

EA Games vient de partager un lien pour découvrir la première bande-annonce de Battlefield REDSEC, un battle royale qui sera bien free-to-play. Nous avons rendez-vous demain, le 28 octobre, à 16h00, pour la première vidéo de gameplay de Battlefield REDSEC. Une bande-annonce de lancement qui laisse entendre que le jeu sera lancé dans la foulée, gratuitement.

Battlefield Secteur expurgé





Pour l'instant, il faut se contenter du visuel utilisé pour la miniature YouTube. REDSEC est ainsi la contraction de Redacted sector, soit « Secteur expurgé » en bon français. Derrière les quatre personnages, bien armés et équipés, nous pouvons voir une rue d'un quartier urbain américain, qui sera sans doute l'une des zones de la carte de ce battle royale. Nous devrions découvrir les autres régions de la carte dans la bande-annonce.

Mise à jour : comme prévu, EA Games vient de lancer Battlefield REDSEC, un battle royale disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. La bande-annonce de gameplay est à découvrir ci-dessus. Voici une présentation complète de Battlefield REDSEC :

Bienvenue dans REDSEC, un mode gratuit façonné par l'ADN emblématique de Battlefield. Parachutez-vous à Fort Lyndon pour un Battle Royale dont seul Battlefield a le secret, avec une destruction à grande échelle, une expérience de jeu rapide en escouade et l'anneau le plus mortel jamais vu dans un Battle Royale. Survivez et avancez dans le mode Survie : un tout nouveau mode à élimination impitoyable dans lequel les escouades doivent être les premières à accomplir des missions. Redéfinissez ensuite les règles du combat avec Portal. Jouez gratuitement dès maintenant. UNE IMMENSE INSTALLATION CLANDESTINE EN CALIFORNIE DU SUD



Une lutte pour des secrets militaires fait rage à Fort Lyndon. Cette immense installation militaire secrète, cachée au milieu de plages immaculées et d'un quartier résidentiel calme, héberge certains des projets militaires les plus avancés du monde. Des agents rebelles affrontent des forces hostiles et mènent une course contre la montre pour protéger les secrets de Fort Lyndon, tout en essayant de rester en vie. BATTLE ROYALE



Plongez dans un Battle Royale dont seul Battlefield a le secret, avec une destruction à grande échelle, une expérience de jeu rapide en escouade et l'anneau le plus mortel jamais vu dans un Battle Royale. DESTRUCTION TACTIQUE



La puissance de la destruction tactique apporte une profondeur explosive au Battle Royale. Ouvrez des passages à coup d'explosifs et détruisez les positions ennemies pour obtenir un avantage stratégique. SURVIE



Survivez et avancez en mode Survie : un mode à élimination impitoyable dans lequel les escouades doivent être les premières à accomplir des missions. PORTAL



REDSEC offre un accès inédit au vaste bac à sable de Portal. Chaque personne a la capacité de créer gratuitement des expériences uniques et inoubliables.

