Battlefield 6 : date de sortie et infos pour la Saison 1

Battlefield 6 présente sa Saison 1





Electronic Arts et Battlefield Studios sont fiers de partager la bande-annonce de la Saison 1 de Battlefield 6, dévoilant de nouveaux détails sur ce qui attend les joueurs et joueuses à partir du 28 octobre, ainsi qu'un aperçu des prochaines phases de la Saison qui arriveront plus tard cette année.

Une Saison 1 en trois phases

La première phase de la Saison 1 démarre avec Opérations rebelles la semaine prochaine. Cette dernière inclut une nouvelle carte appelée Plaine de l'or noir ainsi qu'un nouveau mode 4 contre 4 intense intitulé Point d'attaque. La deuxième phase Résistance californienne sortira le 18 novembre et inclura une carte située dans une banlieue de la Californie du Sud appelée Eastwood, ainsi qu'un nouveau mode appelé Sabotage dans lequel les joueurs et joueuses doivent détruire un maximum de sites avant la fin de la manche. Offensive hivernale, la dernière phase de la Saison 1 prévue le 9 décembre, apportera quant à elle un froid glacial sur Empire State.

Le PlayStation Blog détaille tout cela :

Nouvelles cartes Blackwell Fields : Disponible avec Rogue Ops, Blackwell Fields est un champ pétrolier massif situé dans le chaparral californien. Cette carte de guerre totale se situe dans un environnement désertique facilement inflammable, où hélicoptères, avions et autres chars s’affrontent dans cette vaste zone. Blackwell Fields comporte de nombreuses zones ouvertes, avec des collines et des buissons prêts à accueillir n’importe quel sniper. Les véhicules ont également beaucoup d’espace pour se déplacer vers différents objectifs. Mais avec des puits de pétrole, du matériel de chantier, et des conteneurs jonchant le paysage, l’infanterie a largement de quoi se lancer dans des combats féroces. Eastwood : Avec la Pax Armata attaquant de nouvelles cibles, les soldats de l’OTAN se retrouvent dans des combats au milieu de la banlieue de Los Angeles dans la mise à jour California Resistance. Eastwood est une de ces villes du sud californien où les combats se déroulent dans les rues et à travers les maisons. Le paysage suburbain d’Eastwood offre de nombreux emplacements pouvant accueillir d’intenses escarmouches, avec des batailles dans des salons, des piscines vides et des jardins, tandis que des chars écrasent des maisons de luxe. Vous devrez faire attention à ne pas vous faire repérer par les troupes ennemies en traversant le grand terrain de golf ouvert, mais la carte propose encore plein d’autres environnements variés.

Toujours plus de contenu saisonnier





Le contenu saisonnier sera publié à intervalles réguliers, avec l'ajout de cartes, de modes, d'armes et plus encore, et sera disponible sur toutes les plateformes. De plus, toutes les fonctionnalités ayant un impact sur le gameplay seront gratuites ou déblocables, dans le cadre de l’engagement d’EA pour le fair-play et l’accès pour tous et toutes.

