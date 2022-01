Beat Saber : un nouveau type de cube pour trancher avec style !

Pour une fois, le studio derrière l'iconique Beat Saber, Beat Games, ne nous annonce pas l'arrivée d'un nouveau pack de musique (le dernier en date est celui de Lady Gaga), mais une nouvelle approche dans son gameplay.

À en croire l'image ci-dessus, nous pourrions imaginer un cube sauteur, mais il n'en est rien, il s'agit tout simplement d'un nouveau type de cube qui sera prochainement implémenté dans le titre. Ce dernier devra être tranché grâce à un mouvement plus ample suivant une courbe définie. Ce nouveau type de bloc rejoindra les prochaines nouvelles pistes. Il devrait apporter un peu de sang neuf pour les joueurs et mettre à mal les plus expérimentés.

Sachez aussi que nous avons créé, pour la version Oculus Quest 2, un profil de performance graphique optimisé pour Beat Saber disponible dans le Quest Games Optimizer.

