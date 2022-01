Quest Games Optimizer : déjà 80 jeux optimisés !

Depuis la sortie de la version v2.0.0 du Quest Games Optimizer, une quinzaine de jours se sont écoulés et de nombreux adeptes se sont emparés de l'outil, pour notre plus grand plaisir, signe qu'il plaît et rend service. En parallèle, nous continuons de définir des profils optimisés pour de nombreux jeux et nous venons de passer la barre des 80 !

Pour rappel, l'outil permet sur les Meta Quest 1 et 2 de modifier la résolution des textures (donc la netteté du jeu), le niveau de performance des CPU et GPU, ainsi que le rendu fovéal fixe (voir notre lexique VR) de nos jeux et applications 3D préférés grâce à des profils appliqués automatiquement à leur lancement. Ces derniers permettent de rendre vos jeux plus beaux graphiquement, sans compromis de fluidité. Ces profils, il est possible de les définir à la main, mais nous en mettons aussi à disposition. Nous vous en proposons 80. Le Quest Games Optimizer garde tous les paramétrages en mémoire. De ce fait, lorsque le casque redémarre, les profils sont toujours présents et prêts à s'appliquer !

Pour savoir comment installer et utiliser le Quest Games Optimizer, mais aussi découvrir toutes ses possibilités, nous vous redirigeons vers le tutoriel dédié.

Le comparatif ci-dessus montre une différence de netteté flagrante, avec la comparaison sans profil, puis avec profil.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 80 jeux que nous avons optimisés.

2MD: VR Football Unleashed Angry Birds: Isle Of Pigs Audio Trip After The Fall (lire le test) All-In-One Sports VR ALTDEUS: Beyond Chronos Anne Frank Baba Yaga Bait ! Beat Saber Blaston Bogo Cards & Tankards Carly And The Reaperman Clash Of Chefs Color Space Cook-Out Crisis VRigade 2 Cubism Dance Central Deism Demeo (lire le test) Disc Ninja (lire le test) Down The Rabbit Hole Drop Dead Dual Strike Elixir First Contact First Step Fruit Ninja Gloomy Eyes Gorilla Tag Gorn Home After War Hyper Dash I Expect You To Die I Expect You To Die 2 Job Simulator Journey Of The Gods Learn Languages VR By Mondly Loco Dojo Unleashed Mission: ISS Moss Ocean Rift Onward Painting VR Paranormal Activity: The Lost Soul Physics Playground Poker Star VR Population: One Puzzling Places Racket Fury Real VR Fishing Republique VR Robo Recall Sam and Max: This Time It's Virtual! Shadow Point Smash Drums Solaris Space Folk City Sports Scramble Squingle Stride (lire le test) Super Hot VR Swarm Sweet Surrender Synthriders Ragnarock (lire le test) Richie's Plank Experience Tetris Effect The Curious Tale Of Stolen Pets The Room VR The Thrill Of The Fight The Under Presents Touring Karts Tribe XR | DJ in VR Vacation Simulator Walkabout Mini Golf Wraith: The Oblivion - Afterlife Yupitergrad Zooma

N'hésitez pas à nous faire des retours concernant de nouveaux profils ou si vous voyez que certains posent problème en nous contactant sur les réseaux ou directement sur le site.

