Bluetti AC500 : la station de stockage électrique pour ne plus tomber à court d'énergie et jouer à votre console même en camping !

Si la crise énergétique actuelle vous fait peur et que vous avez envie de passer un hiver garanti sans coupure d'électricité, sachez que le spécialiste Bluetti propose de nombreux modèles de centrales électriques destinées au grand public. Rien de mieux qu'un générateur électrique portable fiable pour pouvoir continuer de regarder la télévision et de pouvoir jouer en toute tranquillité à sa console de jeu favorite pendant que les autres seront dans le black-out !

Attention aux générateurs électriques de mauvaise qualité





Vos consoles de jeu, mais aussi tout autre type d'appareils high-tech, possèdent une électronique sophistiquée et doivent donc être protégées contre les pics de puissance. Même de petits changements de quelques pourcents dans la source d'alimentation peuvent suffire à les endommager. Donc choisir un générateur de qualité est une obligation.

Qu'est-ce qu'un générateur électrique portable digne de ce nom ?





Une quantité suffisante d'énergie doit être produite par le générateur pour qu'il puisse faire fonctionner le système et tous ses périphériques, comme les routeurs, les écrans d'ordinateur, les consoles, etc. Il est préférable d'avoir un générateur portable qui génère de l'électricité propre, même si une solution transitoire, et très limitée, peut être d'utiliser un onduleur.

Les meilleurs générateurs électriques sont ceux qui sont à la fois respectueux de l'environnement, fiables et silencieux ! La dernière chose que vous souhaitez est bien en effet que le bruit du moteur en face de votre fenêtre vous empêche de regarder un film ou d'entendre les jeux dans votre chambre.

Bluetti propose ainsi le système Bluetti AC500 et sa batterie LiFePO4 B300 / B300S qui est une excellente solution sur le marché répondant à tous ces critères.

Pourquoi le Bluetti AC500 & B300S est un très bon choix ?





La centrale électrique Bluetti AC500 est capable de fournir 5 000 W d'énergie de charge constante et 10 000 W à la puissance maximale. Grâce à cela, ce puissant générateur est facilement capable de préserver votre source d'alimentation à la maison en cas de panne de courant. Associé à 2 batteries B300, le système AC500 peut cumuler plusieurs modes de charge (alternatif, panneaux solaires...) pour assurer une charge complète en moins de 2h30.

Malgré ces performances étonnantes, le Bluetti AC500 s'avère plus petit et plus léger que vous ne le pensez probablement en raison de son architecture modulaire. La petite centrale électrique, qui ne mesure que 520 x 325 x 358 mm et pèse 30 kg, est ainsi idéale lors de vos déplacements.

Spécifications du système Bluetti AC500 & B300S

Centrale électrique extensible de façon modulaire.

Compatible avec les modules d'extension B300 et B300S pour une puissance maximale possible de 18 432 Wh (6 modules peuvent être reliés).

et pour une puissance maximale possible de 18 432 Wh (6 modules peuvent être reliés). Tous vos appareils électriques peuvent être alimentés par un onduleur à onde sinusoïdale pure de 5 000 W avec une puissance de pointe de 10 000 W.

Il existe 16 prises distinctes (USB, AC...) pour charger un appareil depuis le AC500 , vous aurez toujours un moyen de le recharger.

, vous aurez toujours un moyen de le recharger. 3 000 W de capacité de charge solaire via des panneaux solaires en option, avec un total de 8 000 W disponibles via la double charge.

L'accès à l'application Bluetti qui simplifie la surveillance et la gestion de l'appareil.



L'onduleur Bluetti AC500 fonctionne en UPS (Uninterrupted Power Supply), il peut ainsi détecter une coupure de courant avec un temps de réaction de 20 ms et mettre en place un courant de secours aux équipements en cas de coupure de l'alimentation principale.

Dernière chose à noter, la batterie B300S est de type LiFePO4 ce qui assure une bonne longévité de cette dernière avec une capacité maintenue à plus de 80 % jusqu'à 3 500 cycles de charge / décharge, largement mieux qu'une classique batterie Li-Ion.