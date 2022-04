Yupitergrad 2: The Lost Station, une suite annoncée, aussi surprenante qu'intéressante

Sorti il y a 2 ans, Yupitergrad est encore aujourd'hui l'un des platformers les plus saisissants de la VR. Si vous avez toujours rêvé de devenir Spider-Man et d'en découvrir les sensations, il fait agréablement le job. Et il le fait d'autant mieux qu'il ajoute un élément non négligeable : l'apesanteur ! À la manière d'un Portal et armé de vos ventouses, vous passez de salle en salle en résolvant les énigmes qui se dresseront face à vous. Et si vous avez des réflexes d'acier, vous pourrez vous permettre de virevolter sans discontinuité d'une salle à l'autre, effet grisant garanti (ou malaisant selon votre résistance à la cinétose). Le nouveau volet s'intitule donc Yupitergrad 2: The Lost Station.

Premier élément frappant : la polychromie des décors. Fini la bi ou trichromie, le second volet sera moins avare en couleurs. Côté gameplay, rien ne change véritablement si ce n'est la présence d'armes et d'ennemis, totalement absents du premier épisode. Si le trailer est loin de changer la donne ou ne semble pas révolutionner le genre, les informations que nous donnent les développeurs sur le jeu nous ont permis de remettre sur les rails le train de la hype. En effet, Yupitergrad 2 sera un metroidvania ! Les joueurs pourront ainsi améliorer leurs équipements et les utiliser pour débloquer de nouvelles zones.

Cette annonce fait toute la différence et relance l'intérêt d'un second Yupitergrad. Tel un label, le genre metroidvania impose une charte qui permettra au titre de densifier considérablement son gameplay et de se démarquer ainsi bien plus facilement du premier, qui ne nous proposait qu'une succession de parcours d'obstacles, bien que pleinement maîtrisée. Aucune date n'a été donnée, mais le jeu est annoncé sur Quest et PC VR. En attendant, vous pouvez découvrir Yupitergrad premier du nom. Sachez également qu'un profil QGO lui est associé !

