Bodycam Face au succès massif, le mode Zombie devient permanent et mise sur l’ultra réalisme

Bodycam confirme que son mode Zombie devient une fonctionnalité permanente après un succès massif qui a surpris même le studio. Reissad Studio dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo ainsi qu’une mise à jour dédiée qui montrent que cette expérience née comme un simple bonus d’Halloween en 2024 s’est transformée en véritable laboratoire pour l’avenir du jeu.

Ce mode avait été lancé discrètement sous la forme d’un événement limité. Près de 600 000 joueurs ont finalement pris part à l’expérience Asylum, un résultat qui a convaincu l’équipe de solidifier ce contenu et de lui donner un rôle central dans la feuille de route.

Le studio explique que ce succès n’était pas anticipé. Les retours des joueurs ont rapidement façonné la direction adoptée aujourd’hui. Le mode Zombie n’est plus perçu comme une parenthèse et devient un espace où les développeurs testent de nouvelles mécaniques destinées aussi bien au PVE qu’au PVP. La volonté est d’ancrer davantage l’expérience dans le réalisme qui définit déjà Bodycam.

Reissad Studio prévoit de s’éloigner des codes surnaturels traditionnels pour proposer une vision plus ancrée dans le plausible. Les créatures pourraient être présentées comme des victimes d’un virus altéré ou d’un gaz inconnu que l’on retrouverait par exemple dans un centre commercial abandonné. Le studio cherche une immersion poussée au point de créer une ambiguïté entre images réelles et séquences de gameplay dans la continuité du travail effectué sur le multijoueur.

Cette orientation s’accompagne de nouveaux outils. Plusieurs armes expérimentales sont en cours d’intégration. Les arbalètes à carreaux explosifs sont déjà disponibles et donnent un aperçu de ce que pourrait devenir la dimension offensive du mode. Les développeurs étudient aussi divers modules d’utilité ainsi que des dispositifs destinés à renforcer les performances du joueur tout en préservant la cohérence réaliste qui définit l’ADN du titre. Cette zone d’expérimentation permettra d’observer l’impact de chaque nouveauté avant d’envisager son usage dans le reste du jeu.

Reissad Studio met en avant un élément essentiel. Si cette évolution existe aujourd’hui c’est grâce à la communauté. Le studio rappelle que les retours des joueurs restent déterminants pour orienter le mode Zombie et valider les futures mécaniques. Les équipes encouragent les joueurs à poursuivre leurs retours via le Discord officiel afin d’accompagner les évolutions à venir.

Le mode Zombie de Bodycam est disponible sur Steam et continuera d’être mis à jour dans les prochains mois.