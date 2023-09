BON PLAN : Batman: Arkham Trilogy déjà en promotion avant sa sortie

Les joueurs sur Nintendo Switch vont prochainement pouvoir découvrir les aventures du Chevalier Noir dans Batman: Arkham Trilogy, une compilation regroupant Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight. Le titre arrivera le mois prochain, mais il est déjà à prix cassé.

Batman: Arkham Trilogy est disponible en précommande à 39,94 € chez Leclerc, au lieu de 59,99 €. Attention, la cartouche de l'édition physique ne comprend que Batman: Arkham Asylum, il faudra télécharger Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight pour découvrir ces deux autres titres.

Batman: Arkham Trilogy est une compilation des jeux acclamés par la critique Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, et Batman: Arkham Knight, pour la première fois disponibles sur Nintendo Switch, et qui contient tous les contenus téléchargeables additionnels (DLC) précédemment sorti. Développé par Rocksteady Studios et sorti en 2009, Batman: Arkham Asylum est là où tout a commencé. Le jeu a planté le décor de l'univers d'Arkham de DC que les fans connaissent bien et adorent, et a permis aux joueurs de découvrir une aventure unique, sombre et captivante qui les porte dans les profondeurs du tristement célèbre asile d'Arkham. Dans cette histoire originale, les joueurs se déplacent dans les ténèbres en tant que Batman afin de semer la peur parmi ses ennemis et d'affronter le Joker ainsi que les méchants les plus célèbres de Gotham City tels que Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy et l'Épouvantail, qui se sont emparés de l'asile.