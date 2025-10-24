BON PLAN : les bundles avec de gros jeux Ubisoft en promotion

Ubisoft dispose d’un large catalogue et peut se permettre d’éditer des packs regroupant plusieurs de ses productions pour séduire les joueurs. Un bon moyen de découvrir des jeux vidéo plus ou moins récents sans se ruiner. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que Leclerc casse les prix de bundles très alléchants.

Le pack Assassin's Creed Valhalla + Far Cry 6 passe ainsi à 22,90 € chez Leclerc, dans son édition physique PlayStation 5. Le revendeur affiche également le bundle Prince of Persia The Lost Crown + Assassin's Creed Mirage au même prix, mais il faudra le retirer en magasin.

Bienvenue sur Yara, un paradis tropical figé dans le temps. Antón Castillo, dictateur de l'île, est bien décidé à rendre sa gloire d'antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Rejoignez la guérilla et réduisez leur régime totalitaire en cendres. COMBATTEZ POUR LA LIBERTÉ - Incarnez Dani Rojas et rejoignez une guérilla moderne pour libérer Yara !

- Incarnez Dani Rojas et rejoignez une guérilla moderne pour libérer Yara ! YARA, UNE NATION DÉCHIRÉE - Combattez le régime de Castillo sur le plus grand terrain de jeu de la série Far Cry à ce jour, entre la jungle, les plages, et les villes en ruine d'une île entière.

- Combattez le régime de Castillo sur le plus grand terrain de jeu de la série Far Cry à ce jour, entre la jungle, les plages, et les villes en ruine d'une île entière. GUÉRILLA ET PUISSANCE DE FEU - Utilisez des armes, des sacs à dos et des véhicules bricolés pour mettre un terme au régime impitoyable de Castillo. Assassin's Creed Valhalla



Dans Assassin's Creed Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Compilation Assassin's Creed Valhalla + Far Cry 6 - Édition Standard (PS5) à 22,90 € chez Leclerc Compilation Prince of Persia The Lost Crown + Assassin's Creed Mirage (PS5) à 22,90 € chez Leclerc