BON PLAN : le casque Logitech G PRO X à prix réduit

Le catalogue de Logitech est particulièrement bien fourni pour les joueurs, le constructeur suisse avait lancé il y a quelques années déjà le Logitech G PRO X, un casque filaire pour gamers très qualitatif, malgré un prix un poil élevé. Mais, bonne nouvelle, le modèle est actuellement en promotion.

Le casque Logitech G PRO X est actuellement affiché à 99,99 € au lieu de 139,99 € sur Amazon, soit une réduction de 28 % pour ce modèle filaire qui embarque pour rappel un microphone amovible à col de cygne avec la technologie Blue VO!CE, des haut-parleurs PRO-G 50 mm pour un son Surround 7.1 DTS Headphone:X 2.0 et deux paires d'oreillettes pour un meilleur confort.

Bénéficiez d'un son professionnel avec le casque gaming PRO X. La technologie de micro Blue VO!CE* vous permet de communiquer plus clairement, en toute confiance. Les filtres de microphone détachables de qualité pro ajustent votre voix en temps réel pour qu'elle paraisse plus riche, plus nette et plus professionnelle. Doté d'un son surround 7.1 nouvelle génération* et de transducteurs PRO-G 50 mm pour une image sonore incroyablement claire. Oreillettes douces rembourrées en similicuir avec mousse à mémoire de forme ou en velours. Construction résistance en acier + aluminium. La carte son USB externe vous confère un son en jeu et des communications vocales d'une clarté exceptionnelle. Conçu pour les tournois avec des profils d'égaliseur audio téléchargeables, réglés par vos athlètes d'eSports préférés. Jouez pour gagner.

*Nécessite une carte son USB externe, un PC Windows et le logiciel Logitech G HUB. Sensibilité : 91,7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm.