Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est une adaptation réussie à prix cassé d'un jeu mobile à succès en VR ! (23 janvier 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Angry Birds VR: Isle of Pigs est en anglais, il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation) et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

Angry Birds VR: Isle of Pigs (11,99 € 14,99 € -20 %) (324,4 Mo) (français) (C) (4,6/5) (21 mai 2019) - PEGI 3

Vous avez aimé jouer avec Angry Birds sur votre téléphone ? Alors plongez-vous dans cette version VR qui sublime le genre. Debout, avec votre arc à oiseaux virtuel, vous allez faire tomber les constructions des vilains petits cochons.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Quest Store : sorties VR de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1