Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est un jeu de tir multijoueur compétitif en VR ! (24 janvier 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Hyper Dash est en anglais avec sous-titres et menus en français, il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation via le compte utilisateur du jeu), et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

Hyper Dash (15,99 € 19,99 € -20 %) (1,33 Go) (VOSTFR) (cross-buy) (cross-save) (M) (4,8/5) - PEGI 12 (25 février 2021)

Hyper Dash est un jeu de tir multijoueur par équipe en réalité virtuelle. Au programme, des modes Deathmatch, Domination, Point de contrôle et Payload, des modes hors ligne avec bots, des serveurs dédiés, des contrôles personnalisables, un mode pour gauchers et un chat vocal intégré. Il est en anglais pur et dur. Il est cross-buy et peut donc être aussi joué sur PC via l'Oculus Link, avec de meilleurs graphismes.









