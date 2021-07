BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (16 au 23 juillet 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Racket : NX et Sports Scramble.

Racket NX (19,99 €) (613,0 Mo) (Anglais) (C) (4,8/5) - PEGI 3

Un squash futuriste qui nous place sur une plateforme au centre d'un dôme où nous serons amenés ) faire rouler notre balle sur des dalles lumineuses ornant les parois pour les éteindre, et ce le plus vite possible pour marquer le plus de points. Plein de pièges et de complications sont, bien sûr, au rendez-vous pour que le challenge soit intéressant. Très physique, très fun,ce jeu devient vite addictif en solo ou à plusieurs. Sports Scramble (29,99 €) (1,16 Go) (français) (M) (4/5) - PEGI 3Les trois sports principaux (tennis, bowling et baseball) disposent chacun des modes Entraînement solo, Partie rapide et Défi.





Ce pack contient The Thrill of the Fight et Dance Central.

The Thrill of the Fight (9,99 €) (1,12 Go) (Anglais) (4,9/5) - PEGI 16

The Thrill of the Fight est un jeu de boxe axé sur l'authenticité. Entrez dans une salle de sport virtuelle et affrontez une série de challengers uniques avec leurs propres styles et techniques. Utilisez le timing et les compétences pour décrocher le coup de grâce. Évitez les balançoires, les coups de terre et les coups de poing pour devenir le roi du ring. Dance Central (29,99 €) (2,78 Go) (français) (C) (4,2/5) - PEGI 12

Dansez en rythme et dans des clubs bien remplis.





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 16 juillet à 18h00 et le 23 juillet 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

