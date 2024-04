BON PLAN : French Days, les meilleures offres à la Fnac

Depuis six ans maintenant, les revendeurs en ligne français organisent les French Days, avec un tas de promotions pour fêter le printemps (ou la rentrée en septembre). La Fnac participe évidemment à cette opération commerciale et casse les prix sur un tas de produits, notamment du côté des jeux vidéo, consoles et accessoires.

Voici quelques offres à la Fnac pour ces French Days :

Les French Days du printemps 2024 ont lieu du 30 avril au 7 mai prochain.

Lire aussi : BON PLAN : French Days, les meilleures offres sur Amazon & BON PLAN : French Days, les meilleures offres sur Cdiscount