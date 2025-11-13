BON PLAN : le Google Pixel 10 déjà en promo : -28 % sur Amazon !

En août dernier, Google a lancé les Pixel 10. Des smartphones plutôt onéreux, le Google Pixel 10 coûte en effet 899 € en temps normal. Mais en ce mois de novembre, alors que le Black Friday se profile à l'horizon, les revendeurs lancent déjà des promotions vraiment intéressantes — et le Google Pixel 10 n'est pas épargné.

Le Google Pixel 10 à prix cassé





Le Google Pixel 10 est actuellement vendu 643,88 € sur Amazon, soit une réduction de 28 % ! Seule la version bleu indigo bénéficie de ce tarif avantageux, tandis que les autres coloris restent proposés à 699 €.

En plus de cette réduction, Amazon offre un bonus de reprise : si vous échangez votre ancien smartphone, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € de remise supplémentaire. De quoi faire encore baisser la facture pour s'offrir le smartphone de Google.

Nouveau téléobjectif avec zoom haute résolution jusqu'à x20.

Conçu pour Gemini, votre assistant IA.

Une conception haut de gamme ultra-résistante.

Profitez de 7 ans de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Système d'exploitation : Android 16

Capacité de stockage de la mémoire : 128 Go

Taille de l'écran : 6,3 Pouces

Résolution : 2340 x 1080

Opérateur sans fil : Débloqué

Technologie : 5G

Couleur : Indigo Google Pixel 10 à 643,88 € (-28 %) sur Amazon