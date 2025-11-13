Actualité
Accueil Actualités
Google Pixel 10 Indigo

BON PLAN : le Google Pixel 10 déjà en promo : -28 % sur Amazon !

par
Source: Amazon

Sorti en août dernier, le Google Pixel 10 profite déjà d’une belle réduction sur Amazon. Le dernier smartphone de Google voit son prix chuter de 28 %, une offre particulièrement intéressante à l’approche du Black Friday.

En août dernier, Google a lancé les Pixel 10. Des smartphones plutôt onéreux, le Google Pixel 10 coûte en effet 899 € en temps normal. Mais en ce mois de novembre, alors que le Black Friday se profile à l'horizon, les revendeurs lancent déjà des promotions vraiment intéressantes — et le Google Pixel 10 n'est pas épargné.

Google Pixel 10 Indigo2

Le Google Pixel 10 à prix cassé

Le Google Pixel 10 est actuellement vendu 643,88 € sur Amazon, soit une réduction de 28 % ! Seule la version bleu indigo bénéficie de ce tarif avantageux, tandis que les autres coloris restent proposés à 699 €. 

En plus de cette réduction, Amazon offre un bonus de reprise : si vous échangez votre ancien smartphone, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € de remise supplémentaire. De quoi faire encore baisser la facture pour s'offrir le smartphone de Google.

  • Nouveau téléobjectif avec zoom haute résolution jusqu'à x20.
  • Conçu pour Gemini, votre assistant IA.
  • Une conception haut de gamme ultra-résistante.
  • Profitez de 7 ans de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.
  • Système d'exploitation : Android 16
  • Capacité de stockage de la mémoire : 128 Go
  • Taille de l'écran : 6,3 Pouces
  • Résolution : 2340 x 1080
  • Opérateur sans fil : Débloqué
  • Technologie : 5G
  • Couleur : Indigo

Google Pixel 10 à 643,88 € (-28 %) sur Amazon

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Google Pixel 10 Smartphone Promotion Réduction Offre Bon plan Pas cher Android 16 Informations Gemini Téléphone portable Black Friday

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires