BON PLAN Meta Quest : Virtual Desktop est en promo, ne loupez pas l'occasion de vous offrir cet INDISPENSABLE ! (Daily Deal 26 novembre 2022)

Virtual Desktop est un utilitaire qui permet de connecter les Meta Quest, Quest 2 et Pro à un PC pour en prendre le contrôle à distance. Si votre PC est un modèle équipé pour le gaming, il est alors possible de jouer avec les jeux SteamVR, Oculus Rift ou encore Viveport. Cette possiobilité est possible avec, ou sans câble link. Mieux, si vous avez une bonne connexion internet, il est possible de jouer avec un PC distant que cela soit celui d'un pote ou d'un fournisseur de cloud computing comme Shadow.

Plus efficace que l'application gratuite officielle, Virtual Desktop propose de nombreux réglages pour affiner et optimiser vos jeux PCVR. Notre turoriel se trouve ici.

Virtual Desktop (19,99 € -30 % 13,99 €) (508 Mo) (anglais) (C) (4,3/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Virtual Desktop (VD pour les intimes) est une application développée par Guy Godin, permettant d’afficher et de prendre le contrôle du contenu d’un PC à distance dans un casque VR, en utilisant le réseau Wi-Fi local. Il est ainsi possible de naviguer et d'utiliser notre PC comme nous le faisons normalement, mais depuis un environnement virtuel, de jouer sans fil aux jeux PC VR, mais aussi de lancer des jeux PC classiques sur écran géant.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon pour 399,99 € avec deux jeux offerts (Resident Evil 4 et Beat Saber) pendant le Black Friday.

Lire aussi : Oculus Quest 1 & 2 : les sorties VR de la semaine