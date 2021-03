TUTO Oculus Quest 1 et 2 : jouer avec des jeux PC VR sans fil et sans avoir de PC avec Shadow !

La société française Shadow commercialise un service de cloud computing qui permet d'avoir à disposition un PC gamer via un simple abonnement. Contrairement aux autres offres disponibles du moment, comme Stadia ou encore GeForce Now qui offrent uniquement la possibilité de jouer à des jeux sans console ni PC, Shadow met à disposition un ordinateur complet équipé de Windows 10 et, à minima, d'une carte graphique GeForce GTX 1080. Il suffit d'y installer Steam et tous vos launchers préférés pour avoir accès à l'intégralité de votre bibliothèque vidéoludique. Alors, certes, le stockage par défaut de 256 Go est un peu faible, et c'est un euphémisme, le délai pour avoir un accès effectif après son inscription est hallucinant (plus de 6 mois pour la formule basique et plus d'un an et demi pour la plus grosse), mais pour être abonné depuis plus d'un an à la formule à 12,99 € par mois Shadow Boost, nous pouvons vous confirmer que le service fonctionne bien et que, mis à part quelques tracasseries lors de mises à jour du système parfois un peu longuettes, nous n'avons rencontré aucun souci et pu jouer avec nos jeux dans de bonnes conditions.

Si nous parlons de ce service aujourd'hui, c'est qu'il permet aussi de jouer avec des jeux PC VR grâce aux casques de réalité virtuelle Oculus Quest 1 et 2. La start-up française s'intéresse au sujet depuis un long moment et propose d'ailleurs une application appelée Shadow VR (encore en alpha) à installer sur son casque et qui permet d'accéder à son PC virtuel pour jouer en VR. Mais voilà, à cause de la réticence de Facebook (propriétaire de la marque Oculus) dans le domaine du Cloud Gaming VR, par « souci de qualité », cette application n'est pas disponible sur le store officiel et il faut donc passer son casque en mode développeur, puis passer par le store alternatif Sidequest pour l'installer. Soyons clairs, si elle fonctionnait bien, cette obligation ne serait qu'une formalité, mais comme Shadow VR est loin d'être stable et fonctionnel, nous allons vous parler d'une autre application qui marche très bien, a fait ses preuves et n'impose aucune bidouille, soit Virtual Desktop dont vous trouverez notre présentation vidéo ici.

I - Jouer à ses jeux PC VR sans PC - Les prérequis

Avoir un Shadow opérationnel (Shadow Boost ou supérieur).

Avoir Steam, SteamVR et l'application Oculus installés sur le PC Shadow.

Avoir l'application Shadow installée sur son PC perso ou un appareil Android ou iOS. Au quotidien, cela servira à démarrer le PC Shadow pour que la connexion via Virtual Desktop puisse se faire. Après, tout peut être géré via le casque VR. Pour rappel nul besoin d'avoir un PC gamer pour se connecter à Shadow.

Posséder Virtual Desktop (19,99 €) et l'avoir installé sur son Oculus Quest 1 ou 2 .

ou . Avoir une connexion Internet rapide (dans l'idéal, la fibre).



Une fois que tous ces prérequis sont validés, il ne reste plus qu'à aller à la page suivante pour pouvoir jouer avec vos jeux PC VR sans PC avec vos Oculus Quest 1 et 2.