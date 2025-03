BON PLAN : le PC gaming ASUS TUF Gaming A17 à prix réduit !

Vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable capable de faire tourner de nombreux jeux vidéo dans de bonnes conditions ? Bonne nouvelle, Cdiscount lance une grosse promotion sur le TUF Gaming A17 d'ASUS, équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et d'un processeur AMD Ryzen 5 7535HS.

Habituellement affiché à 1 199,99 € chez le revendeur, l'ASUS TUF Gaming A17 passe à 849,99 € sur Cdiscount.

Découvrez le PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming A17, équipé d'un écran 17,3" FHD 144Hz, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire, et d'un processeur AMD Ryzen 5 7535HS. Profitez de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512Go pour des performances optimales en gaming.