BON PLAN : REKT, profitez de 10 % de réduction sur les chaises gaming de la marque française !

Avec ce second confinement qui débute en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, vous allez sans doute passer un long moment les fesses collées à votre fauteuil. Et pour leur plus grand plaisir, nous avons la possibilité de vous faire économiser quelques euros avec notre code promotionnel chez REKT, fabriquant de chaises pour gamers.

REKT propose dans son catalogue plusieurs modèles, avec des fauteuils au look très prononcé, inspirés des sièges baquets des voitures de course comme il y en existe un peu partout, le produit phare du constructeur restant le Team8, récemment décliné en Fluo. Mais REKT a aussi des sièges plus ergonomiques dans sa gamme RGo, sans oublier des bureaux et des accessoires pour davantage de confort. Il y a même un polo et une casquette.

Nous vous proposons donc un code promotionnel pour obtenir une réduction de 10 % sur l'intégralité du catalogue, il suffit d'ajouter des produits à votre panier puis d'entrer le code « GAMERGEN10 », ça ne s'invente pas, avant de finaliser la commande sur REKT.fr. Et, oui, REKT continue de livrer ses produits malgré le confinement.