BON PLAN : un RPG à l'ancienne de Square Enix en promotion

Les jeux de rôle à l'ancienne sont à la mode ces dernières années, pour le plus grand plaisir de Square Enix, qui peut ressortir ses vieux Final Fantasy mais également éditer des jeux inédits. C'est ce qu'il a fait avec Bravely Default II, développé par Claytechworks et Team Asano et qui est actuellement en promotion.

Bravely Default II est vendu 14,99 € à la Fnac dans sa version physique Nintendo Switch, un tout petit prix pour ce RPG dont voici la présentation :

Un univers flamboyant… à l’équilibre fragile : inondations, températures en hausse… les catastrophes naturelles s’enchaînent dramatiquement sur le continent d’Excilliant. La cause ? La disparition des quatre Cristaux qui régissent l’équilibre de cet univers. Pour faire renaître l’espoir et rétablir l’ordre entre les éléments, il n’y a qu’une seule solution : retrouver les Cristaux disparus ! Découvrez Les Héros de la Lumière ! Seth, un jeune marin, se réveille sur une plage sans aucun souvenir. Alors qu’il recouvre ses esprits, il rencontre la Princesse Gloria dont la famille a protégé les Cristaux pendant des générations. Le destin les mettra sur la route d’Elvis, un érudit en quête d’informations sur d’étranges artefacts magiques, les astérisques, ainsi que d’Adèle, une jeune mercenaire à la recherche de sa soeur. C’est ensemble que ces fortes personnalités pourront devenir les Héros de la Lumière. Des combats qui ne manquent pas de rythme, entre tradition et modernité : Les combats s’effectuent au tour par tour : les personnages et ennemis attaquent les uns après les autres en utilisant des attaques classiques, des pouvoirs magiques ou des techniques spéciales associées à leur style de combat.

Dans la pure tradition du RPG, vos combattants gagnent de l’expérience en participant à chaque combat, ce qui leur permet d’augmenter leurs statistiques et d’acquérir de nouvelles compétences.

Le système « Brave/Default » est le « twist » qui donne toute sa saveur aux combats. Utiliser vos « points Brave » vous permet de lancer plusieurs attaques lors du même tour mais vous mettra en difficulté les tours suivants avec un déficit de points et vous ne pourrez pas attaquer. Vous pouvez également opter pour une posture plus défensive en passant en mode « Default » lors duquel vous subissez moins de dégâts et pouvez cumuler vos « points Brave » … Idéal pour réduire l’impact de l’attaque spéciale d’un ennemi et pour pouvoir lancer plusieurs attaques dévastatrices lors des tours suivants.

Les Astérisques sont des artefacts magiques qui permettent aux membres de votre équipe d’accéder à diverses classes de combat : guerrier, mage blanc, voleur… A vous de créer une équipe équilibrée pour pouvoir faire face à toutes les situations. Chaque classe vous offre des avantages au combat mais aussi, quelques désavantages. Chaque héros peut être équipé d’un Astérisque principal et d’un secondaire. Testez-les et combinez les classes pour créer l’équipe ultime !