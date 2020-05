BON PLAN : 54 gros jeux PC de Square Enix dans un bundle à 37,50 €, et pour la bonne cause !

Square Enix aura été investi lors du confinement, en nous proposant jeux gratuits et réductions pour occuper notre temps libre ou aider les associations. Son initiative Stay Home and Play n'est d'ailleurs pas terminée, alors que l'éditeur propose ce week-end un coffret numérique très alléchant sur Steam.

Le bundle Square Enix Eidos Anthology comprend pas moins de 54 jeux de l'entreprise ou de sa filiale Eidos, et il n'y a pas grand-chose à jeter. Les trois premiers Just Cause, tous les Deus Ex, l'intégrale de Tomb Raider (à l'exception du dernier), les Thief, les Kane & Lynch, Mini Ninjas et bien d'autres peuvent ainsi être achetés d'un coup pour la modique somme de 37,50 € ! Cela représente 95 % de réduction sur le prix actuel du total, et amène chaque produit à moins d'un euro pièce.

Deus Ex: Mankind Divided - Édition day one 9,9€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 9,9€. Rise of the Tomb Raider

Just Cause 3

Deus Ex: Mankind Divided

Life is Strange: Complete Season

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Tomb Raider (2013)

Tomb Raider I

Tomb Raider II

Tomb Raider III

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Tomb Raider V Chronicles

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Underworld

Lara Croft and the Guardian of Light

Lara Croft and the Temple of Osiris

Just Cause

Just Cause 2

Kane and Lynch: Dead Men

Kane and Lynch 2: Dog Days

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Deus Ex: Game of the Year Edition

Deus Ex: Invisible War

Deus Ex: The Fall

Thief

Thief: Deadly Shadows

Thief II: The Metal Age

Thief Gold

Battlestations: Pacific

Battlestations: Midway

Project Snowblind

Mini Ninjas

Order of War

Flora’s Fruit Farm

Supreme Commander 2

Conflict: Desert Storm

Conflict: Denied Ops

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Legacy of Kain: Defiance

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Dungeon Siege

Dungeon Siege II

Dungeon Siege III

Anachronox

Pandemonium

Deathtrap Dungeon

Daikatana

Omikron: The Nomad Soul

Goetia

Hitman GO: Definitive Edition

Lara Croft GO

The Turing Test

Si ne seraient-ce que quelques-uns des titres listés vous font envie, c'est le moment de craquer : l'entièreté des bénéfices sera reversée à des banques alimentaires ainsi qu'à d'autres associations caritatives en Amérique du Nord et en Europe. L'offre n'est valable que jusqu'au 11 mai, alors n'hésitez pas trop longtemps.

