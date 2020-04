GOG.com : les récents Deus Ex débarquent sans DRM, les jeux Square Enix bradés pour l'occasion

GOG.com, la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt, vient d'accueillir aujourd'hui de nouveaux jeux, avec la trilogie Dungeon Siege, mais surtout Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut et Deus Ex: Mankind Divided. Ce dernier est donc disponible sans Denuvo, ce qui devrait séduire pas mal de joueurs.

Pour fêter ça, GOG.com a décidé de brader les prix des jeux de Square Enix pendant quelques jours, avec donc Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut à 2,99 €, Deus Ex: Mankind Divided à 4,5 €, son Season Pass à 3,79 €, Dungeon Siege Collection à 2,99 €, mais également d'autres titres comme Legacy of Kain: Soul Reaver à 0,99 €, Deus Ex GOTY Edition à 0,99 €, Tomb Raider 1+2+3 à 2,29 €, Pandemonium 2 à 1,39 €, Omikron: The Nomad Soul (de Quantic Dream) à 1,29 € ou encore Anachronox à 0,89 €.

Voilà de quoi se faire plaisir sans se ruiner, les promotions concernant les jeux Square Enix sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 4 mai prochain.