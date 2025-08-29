BON PLAN Switch 2 : déjà des packs en promotion !par Amaury M.
Cdiscount propose de nombreux bundles avec la Nintendo Switch 2, Mario Kart World et d'autres produits, c'est le moment de craquer !
La Nintendo Switch 2 est maintenant sur le marché depuis plusieurs semaines, le constructeur japonais a déjà sorti quelques exclusivités comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, sans oublier des Switch 2 Editions d'anciens titres. De leur côté, les studios tiers ont lancé des portages, mais certains joueurs hésitent encore à sauter le pas et à acheter la console de salon portable.
Des packs avec la Switch 2 en promo sur Cdiscount
Si la Nintendo Switch 2 vous intéresse, bonne nouvelle, Cdiscount propose de nombreux bundles avec la console, Mario Kart World en version numérique et des produits supplémentaires, comme des jeux first party ou tiers, des accessoires ou un abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne.
Quelles sont les offres sur la Switch 2 chez Cdiscount ?
Voici les offres :
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Paire de volants pour manettes Joy-Con 2 à 499,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Caméra Plante Piranha à 499,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Sacoche de transport à 499,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online à 499,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Donkey Kong Bananza à 539,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à 534,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Caméra + Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV à 579,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + The Legend of Zelda: Breath of the Wild à 529,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom à 529,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Manette Switch Pro 2 à 549,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Paire de manettes Joy-Con 2 à 549,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel à 514,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Carte microSD Express 512 Go à 529,99 € ;
- Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Split Fiction à 519,99 €.
Ces offres sont disponibles sur Cdiscount, jusqu'au 1er septembre 2025.
|
Rédacteur - Testeur
Clint008