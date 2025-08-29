Actualité Switch
pack nintendo console nintendo switch 2 mario

BON PLAN Switch 2 : déjà des packs en promotion !

Source: Cdiscount

Cdiscount propose de nombreux bundles avec la Nintendo Switch 2, Mario Kart World et d'autres produits, c'est le moment de craquer !

La Nintendo Switch 2 est maintenant sur le marché depuis plusieurs semaines, le constructeur japonais a déjà sorti quelques exclusivités comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, sans oublier des Switch 2 Editions d'anciens titres. De leur côté, les studios tiers ont lancé des portages, mais certains joueurs hésitent encore à sauter le pas et à acheter la console de salon portable.

Des packs avec la Switch 2 en promo sur Cdiscount

Si la Nintendo Switch 2 vous intéresse, bonne nouvelle, Cdiscount propose de nombreux bundles avec la console, Mario Kart World en version numérique et des produits supplémentaires, comme des jeux first party ou tiers, des accessoires ou un abonnement au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne.

Quelles sont les offres sur la Switch 2 chez Cdiscount ?

Voici les offres :  

Ces offres sont disponibles sur Cdiscount, jusqu'au 1er septembre 2025.

