Brawlhalla : le jeu de baston en free-to-play d'Ubisoft disponible sur iOS et Android

Cela fait des années qu'Ubisoft pousse son Brawlhalla, un jeu de combat à 8 joueurs entièrement gratuit, mais avec des skins et un Battle Pass payant. L'éditeur n'avait cependant pas été cherché du côté du marché le plus lucratif pour les free-to-play, les mobiles. Il se rattrape cette semaine avec le lancement officiel du titre sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store.

Comme sur les autres plateformes, Brawlhalla est jouable en cross-play, vous allez donc pouvoir venir grossir une communauté de déjà plus de 40 millions de joueurs.

N'hésitez pas à le télécharger le plus tôt possible, car tout joueur se connectant à Brawlhalla d'ici le 20 août, sur n'importe quelle console, recevra une skin gratuite.