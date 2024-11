La légalisation des casinos en ligne en France, un débat complexe

Le gouvernement français explore la question de la légalisation des casinos en ligne dans un contexte où les jeux d’argent en ligne connaissent une popularité croissante. Actuellement, seuls les paris sportifs et le poker en ligne sont autorisés en France, tandis que les casinos en ligne, comme les machines à sous et la roulette, restent interdits. Pour rappel, en Europe, la France et Chypre sont les seuls pays à interdire les casinos en ligne alors que les autoriser pourrait rapporter près d'un milliard d'euros à l'État.

Pourtant, de nombreux joueurs français accèdent à des plateformes étrangères, souvent peu régulées, ce qui pose des problèmes à la fois fiscaux et de protection des utilisateurs.

Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a récemment lancé une concertation sur ce sujet après le retrait d’un amendement visant à légaliser ces activités dans le cadre du budget 2025. Cette démarche vise à éclairer les choix futurs du gouvernement, en tenant compte des impacts économiques, sociaux et sanitaires. Une série de réunions techniques, impliquant des opérateurs de jeux, des représentants de la santé publique et des élus, se déroulera sur trois mois, avec une restitution prévue au premier trimestre 2025.

La légalisation des casinos en ligne pourrait offrir des avantages économiques notables, notamment en permettant à l’État de percevoir des revenus fiscaux supplémentaires et en créant des emplois dans le secteur du numérique. Par ailleurs, un encadrement strict pour chaque casino en ligne renforcerait la protection des joueurs grâce à des mesures comme les limites de dépôt et le contrôle du temps de jeu. Une enquête récente révèle que 57% des Français soutiennent cette démarche, principalement pour mieux réguler un secteur échappant largement au contrôle national.

Afin de garantir une pratique responsable et de prévenir les comportements à risque, le gouvernement prévoit également la mise en place de divers outils de suivi pour encadrer l’activité des joueurs, ainsi que des campagnes de sensibilisation visant à informer le public sur les dangers liés aux jeux d’argent. En parallèle, des dispositifs d’accompagnement adaptés seront déployés pour offrir un soutien aux joueurs en difficulté, incluant des ressources d’aide, des lignes d’écoute et des programmes de réhabilitation. L'objectif est de créer un environnement sécurisé où les joueurs peuvent profiter des jeux de manière responsable tout en étant protégés contre les risques d’addiction.

La concertation en cours, qui rassemble près de 50 parties prenantes, cherche ainsi à équilibrer les retombées économiques avec les impératifs de santé publique et de sécurité.