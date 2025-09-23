CINEMA : Death Stranding Mosquito, un long-métrage animé vient piquer notre curiosité

Un autre film Death Stranding, d'un genre différent





Il n'y a pas eu que des annonces liées aux prochains jeux vidéo de Kojima Productions lors de la présentation Beyond The Strand de ces dernières heures au Japon. Si le jeu d'horreur OD conçu en partenariat avec Xbox Game Studios et le titre d'action-espionnage next-gen Physint pour PlayStation ont évidemment été les principales attractions, nous avons également découvert un nouveau projet dans l'univers de Death Stranding. Non, il ne s'agit pas du long-métrage en prises de vue réelles qui sera réalisé par Michael Sarnoski et distribué par A24, même si le segment juste avant était justement dédié à cela, sans information vraiment inédite à la clé si ce n'est l'emphase sur l'aspect humain et l'envie de proposer une histoire pouvant toucher un public non connaisseur de l'univers tout autant que les fans. Ce projet à l'esthétique assez singulière sera un long-métrage animé répondant au nom de Death Stranding Mosquito.

Les premiers détails de Death Stranding Mosquito





Le scénario de ce projet a été à Aaron Guzikowski, le créateur de la série Raised by Wolves, tandis que la réalisation est entre les mains de Hiroshi Miyamoto, connu pour trois films PreCure, notamment HUGtto! PreCure♡Futari wa Precure All Stars Memories, véritable succès au box-office japonais à sa sortie en 2018 en plus d'être inscrit au Livre Guinness des records puisqu'il rassemblait 55 héroïnes de la licence. Hideo Kojima est quant à lui producteur, tandis que la production a été confiée à ABC Animation. Studio Easter, qui a travaillé sur DanDaDan, a de son côté été engagé pour les arrière-plans crayonnés à la main combinés à une colorisation numérique.

Quant au sous-titre Mosquito, il fait évidemment référence au personnage principal et sa capacité à « aspirer quelque chose », mais pas du sang. Ce qui est sûr, c'est que ce masque fait de Tar permettra au protagoniste de respirer sous l'eau. Nous le voyons ensuite combattre un Porteur qui s'attaquait à une BT, une confrontation pour le moins musclée qui laisse clairement entrevoir le potentiel en termes d'animation.

Aucune fenêtre de sortie n'a pour le moment été communiquée au sujet de Death Stranding Mosquito, il va donc falloir se montrer patient.