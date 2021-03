CINEMA : Dynasty Warriors, un nouveau trailer martial pour le film live-action chinois

C'est en 2018 que nous avions découvert la première bande-annonce du film Dynasty Warriors, une grosse production chinoise calibrée pour le marché local. La licence a beau être développée par les Japonais d'Omega Force, elle est basée sur la fin de la dynastie Han, récit fondateur de la Chine romancé et popularisé par Luo Guanzhong avec Les Trois Royaumes, alors pas étonnant de la voir être accaparée par China 3D Digital Entertainment Limited.

Le projet aura initialement dû sortir à la fin de cette année-là, puis en 2019, puis en 2020, et le COVID-19 est arrivé, et ce n'est donc que le 30 avril 2021 que Dynasty Warriors sera diffusé dans les cinémas là-bas. Histoire de remettre un peu de hype autour du long-métrage de Roy Hin Yeung Chow (Nightfall, Knock Out), un trailer inédit vient d'être diffusé. Et même si la mise en scène et les effets visuels sont propres au code du cinéma chinois, force est de constater que la grandiloquence, les pouvoirs surnaturels et l'ambiance des beat'em all sera au rendez-vous, Lu Bu, Cao Cao, Yuan Shao, Liu Be et tous les personnages clés de cette saga étant campés par des stars du pays.

Aucune localisation en Occident n'est prévue à cette heure, alors pour nous consoler, nous pouvons nous tourner vers Dynasty Warriors 9, vendu à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Dynasty Warriors 9 Empires : Omega Force reporte la sorie du jeu et tease sa cinématique d'introduction