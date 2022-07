CINEMA : Le Visiteur du Futur, une bande-annonce officielle apocalyptique pour le film tiré de la web-série

Culte pour de nombreux internautes, la web-série Le Visiteur du Futur a su traverser les médias en connaissant 2 saisons produites par France Télévisions, un manga édité par Ankama ou encore le roman dérivé La Meuté, écrit par Slimane-Baptiste Berhoun. La prochaine étape de cette folle aventure à la française, ce sera un film, attendu par les fans depuis des années.

Sobrement intitulé Le Visiteur du Futur, il arrivera sur nos écrans à la rentrée et avait déjà eu droit à un teaser qui mettait l'eau à la bouche. Place désormais à une bande-annonce encore plus riche et alléchante, dépeignant cet univers entre apocalypse imminente et voyage dans le temps.

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des évènements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Le réalisateur François Descraques l'assure, il ne faudra pas nécessairement avoir vu toute la série pour visionner ce long-métrage. Vous avez cependant encore le temps de le faire : Le Visiteur du Futur sortira au cinéma le 7 septembre en France, et des avant-premières sont prévues au Grand Rex le 30 août.

