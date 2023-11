CINEMA : Madame Web, un trio de Spider-Women réuni dans la toile de Dakota Johnson pour sa première bande-annonce

Même si le Marvel Cinematic Universe n'a plus tellement le vent en poupe, les longs-métrages du Sony's Spider-Man Universe n'ont clairement rien de chefs-d'œuvre à côté. Pourtant, Sony Pictures poursuit ses projets avec des productions pour le moins atypiques, dont le calendrier avait été bousculé cet été en raison de la grève des acteurs et scénaristes, désormais achevée. Si Kraven le chasseur n'est désormais plus attendu avant le 30 août 2024, un autre film dans cet univers va voir le jour pour la Saint-Valentin, intitulé Madame Web et ayant en vedette Dakota Johnson, que le grand public connait sans doute surtout pour la trilogie Cinquante Nuances. Une première bande-annonce a été mise en ligne, qui n'a rien de particulièrement excitant, bien que possédant quelques éléments qui attirent tout de même notre curiosité. L'énième utilisation de bury a friend de Billie Eilish pour un trailer n'aide pas. Elle est accompagnée d'une autre vidéo où l'actrice principale et la réalisatrice S. J. Clarkson présentent plus en détail ce que racontera ce long-métrage.

Bande-annonce VOSTFR

Cette origin story de Madame Web (Dakota Johnson) nous racontera donc ce qu'il s'est passé avant qu'elle finisse en fauteuil roulant, alors qu'elle se découvre des pouvoirs de prescience, le tout sous la forme d'un thriller psychologique. L'antagoniste au costume d'Homme-Araignée cherchant à tuer trois jeunes femmes ne sera autre qu'Ezekiel Sims (Tahar Rahim), connu des lecteurs de comics où il possède les pouvoirs d'un Spider-Totem, qui se trouvait avec la mère de Cassandra Webb en Amazonie lorsqu'elle étudiait les araignées avant qu'elle ne meure. Ces femmes ne sont pas n'importe qui, car Julia Carpenter (Sydney Sweeney) et Mattie Franklin (Celeste O'Connor) sont amenées à devenir Spider-Woman, tandis qu'Anya Corazon (Isabela Merced) incarnera Spider-Girl, ce que ne souhaite à priori pas Ezekiel, reste à savoir pourquoi. Nous voyons d'ailleurs quelques brides de scènes d'action où leurs costumes sont visibles dans ce qui semble être des aperçus du futur.

Fait intéressant, l'autre ambulancier interprété par Adam Scott devrait être nul autre que Benjamin Parker, ou si vous préférez l'Oncle Ben du Spider-Man principal connu de tous.

« Pendant ce temps, dans un autre univers... » S'éloignant du genre typique (NDLR, comprendre par là, le genre super-héroïque), Madame Web raconte l'histoire standalone des origines de l'une des héroïnes les plus énigmatiques des éditions Marvel. Le thriller plein de suspense met en vedette Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan qui pourrait posséder des capacités de clairvoyance. Contrainte de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir percutant... si elles parviennent toutes à survivre à un présent mortel.

Bande-annonce VF

En attendant le 14 février 2024 pour découvrir Madame Web, vous pouvez retrouver les deux films Venom en Blu-ray, vendus dans un coffret à 19,99 € sur Amazon ou à la Fnac.