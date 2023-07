Sony Pictures chamboule son calendrier, impactant Kraven et Gran Turismo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse reporté indéfiniment...

Vous êtes sans doute au courant de la grève des scénaristes et acteurs d'Hollywood mise en place par le syndicat SAG-AFTRA, qui a déjà bousculé les plans de Disney pour les années à venir. Eh bien, c'est désormais au tour de Sony Pictures d'être fortement impacté et de revoir son calendrier de sorties pour cette année et 2024, comme le rapporte Variety. Il risque d'y avoir des déçus, car certains projets attendus vont se faire attendre.

Pour commencer, l'imminent Gran Turismo de Neill Blomkamp devant sortir en salles le 11 août outre-Atlantique, et le 9 août chez nous, n'arrivera finalement que le 25 août, avec certains cinémas le diffusant tout de même en avant-première les week-ends des 11 et 18 août. L'impact en France reste toutefois à déterminer. Autre mauvaise nouvelle, si vous attendiez Kraven le chasseur en octobre, il faudra patienter très très longtemps... Désormais, il est prévu pour un lancement le 30 août 2024 ! Mais ce n'est pas le pire, car la suite de Spider-Man: Across the Spider-Verse nommée Beyond the Spider-Verse passe du 29 mars 2024 (3 avril ici) à... une date indéterminée. Oui, il est carrément reporté indéfiniment, les dialogues ne pouvant actuellement pas être enregistrés.

La suite à Ghostbusters passe elle du 20 décembre 2023 au 29 mars 2024, le reboot de Karate Kid a été repoussé du 7 juin au 13 décembre 2024 et le film d'horreur They Listen a lui aussi perdu sa date, auparavant fixée au 30 août 2024. Du reste, le long-métrage Madame Web dans l'univers de Spider-Man a lui été avancé de deux jours au 14 février 2024, le troisième volet de Venom est prévu pour le 12 juillet 2024 et Bad Boys 4 sortira le 14 juin 2024.

Espérons que ces dates ne soient pas encore modifiées dans les mois à venir, mais pour cela, il va d'abord falloir que les revendications des grévistes soient entendues... Spider Man: Across The Spider-Verse est encore visible dans certaines salles et peut sinon être précommandé en Blu-ray 4K UHD sur Amazon au prix de 35,04 € pour une sortie le 4 octobre.