CINEMA : Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1, un second trailer palpitant pour la prochaine aventure d'Ethan Hunt

La production de Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 a été mouvementée par le COVID-19, mais il est désormais assuré d'être l'un des blockbusters de cet été. La première bande-annonce date pourtant de près d'un an, alors il était temps pour Paramount Pictures de nous rafraichir les idées avec un second trailer.

Bande-annonce VOSTFR

Sur le fond, rien de neuf, nous retrouvons Ethan Hunt (Tom Cruise) et ses alliés tentant de mettre la main sur une arme surpuissante alors que des ennemis du passé refont surface. Sur la forme, forcément, nous avons droit à un tas de plans inédits, témoignant déjà de la présence de scènes d'action impliquant moto, sous-marin, Fiat 500 jaune, train en marche, parachute, pont explosé, gadgets et grandes phrases.

Dans Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime.

Bande-annonce VF

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 est encore réalisé par Christopher McQuarrie, et mettra en scène Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (The White Widow), Henry Czerny (Eugene Kittridge), Frederick Schmidt (Zola Mitsopolis), Shea Whigham et Esai Morales. Il sera projeté dans les salles de cinéma en France à compter du 12 juillet 2023, et une suite directe du film d'espionnage est prévue le 28 juin 2024 aux États-Unis.

D'ici là, Mission: Impossible - Fallout est disponible en Blu-ray 4K à partir de 12,74€ sur Amazon.fr.

