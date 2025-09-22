CINEMA : The Mandalorian and Grogu montre la voie à un retour en force de la licence en salles dans sa 1re bande-annonce

Le retour du Mandalorien et de Grogu





Star Wars est une licence culte du cinéma avec sa trilogie originale et une prélogie qui a divisé, bien qu'ayant biberonné toute une nouvelle génération de fans. Depuis le rachat par Disney en 2012, la qualité a hélas été en dent de scie, pas aidée par un manque de plan sur le long terme, avec comme seule fulgurance sur grand écran le très bon Rogue One. Si plusieurs projets ont été envisagés voire clairement annoncés ces dernières années, ce n'est que l'année prochaine que l'évènement va de nouveau se créer avec la sortie de The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau. Comme l'indique son nom, ce film poursuivra les aventures entamées dans la série live-action The Mandalorian parue sur Disney+, qui est certainement l'une des plus appréciées de la plateforme avec ses trois saisons. Pour bien commencer la semaine, Lucasfilm a mis en ligne une première bande-annonce teaser plutôt avare en paroles et qui donne clairement le ton.

Bande-annonce VOSTFR

Un film pour réunir petits et grands





Avant toute chose, voici le pitch tiré du site officiel de la licence, qui pose surtout le contexte du scénario co-écrit par Jon Favreau et Dave Filoni.

L'Empire maléfique est tombé et les seigneurs de guerre impériaux demeurent dispersés à travers la galaxie. Alors que la jeune Nouvelle République s'efforce de protéger tout ce pour quoi la Rébellion s'est battue, elle a fait appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin (Pedro Pascal) et à son jeune apprenti Grogu (lui-même).

Si ces premières séquences sont indicatrices de l'ensemble du film, nous devrions être sur quelque chose d'assez bon enfant, avec un Grogu toujours aussi adorable à chacune de ses apparitions et un poil irrévérencieux. Les nombreuses créatures de cette galaxie lointaine ne manqueront pas, qu'il s'agisse d'Anzellans, de Hutts et d'êtres robotiques, soit tout autant de possibilités de produits dérivés.

Les fans de Rebels peuvent également se réjouir du retour de Zeb Orrelios, que nous retrouvons présent sur un poster pour le moins réussi, où le seul visage humain visible est celui de l'actrice Sigourney Weaver, prochainement à l'affiche d'Avatar : De Feu et de Cendres, qui incarnera ici une certaine Ward, membre de la Nouvelle République. Notez que la bande-son a de nouveau été composée par Ludwig Göransson, nous ne serons donc pas dépaysés de ce côté.

Bande-annonce VF

Quand sortira The Mandalorian and Grogu ?





Ce long-métrage est prévu en exclusivité en salles le 22 mai 2026 aux États-Unis et dès le 20 mai en France. Vous noterez que la vidéo d'origine en anglais arbore la mention « Forged for IMAX », qui a été retirée par chez nous... Sachant que David Keighley, grand partisan du format en sa qualité de Chief Quality Officer, est récemment décédé et a reçu les hommages de grands noms de l'industrie, cette mention n'est sans doute pas anodine, surtout pour une licence ayant cette aura.

Bande-annonce VO

En attendant de pouvoir retrouver le duo, leurs précédentes aventures sont donc disponibles sur Disney+. Vous pouvez vous y abonner avec actuellement des offres débutant à 2,99 € par mois pendant 3 mois.